Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.2 комментария
В Турции объяснили выбор дворца Чираган для места переговоров России и Украины
Источник в Турции объяснил выбор дворца Чираган для переговоров вместимостью
Дворец Чираган в Стамбуле выбран для второго раунда переговоров между делегациями России и Украины из-за его вместительности и статусу одной из главных турецких достопримечательностей, сообщил турецкий дипломатический источник.
Турецкий дипломатический источник сообщил, что выбор Чираган-паласа объясняется его большой территорией и статусом одной из главных достопримечательностей Турции, передает РИА «Новости».
Турецкие власти подчеркнули, что площадка обеспечивает необходимые условия для встречи и демонстрирует гостеприимство страны. Перед началом мероприятия службы безопасности проверили территорию дворца с собаками-кинологами на наличие опасных предметов.
В российскую делегацию вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Журналисты отметили, что вид на Босфор произвел на них впечатление во время ожидания участников переговоров.
Ранее в турецком МИД сообщили, что встреча делегаций России и Украины планируется во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник в 13.00 мск.
Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны на украинском и английском языках.
Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной.
У входа во дворец Чираган в Стамбуле собрались представители СМИ, ожидающие начала российско-украинских переговоров.