Турция решила усилить безопасность на границах из-за миграции

Tекст: Денис Тельманов

Турецкая армия усилила меры по обеспечению безопасности на всех своих границах, включая границу с Ираном, передает ТАСС. В Министерстве обороны Турции подчеркнули, что вооруженные силы работают в круглосуточном режиме, используя современные технические системы.

«Турецкие вооруженные силы несут круглосуточную службу с использованием самых современных технических систем для обеспечения безопасности границ страны. На всех наших границах, включая границу с Ираном, были приняты усиленные меры безопасности и дополнительные меры безопасности. Неконтролируемой миграции не наблюдается», – заявили собеседники агентства.

Источник также уточнил, что на данный момент на турецких рубежах не зафиксировано волн неконтролируемой миграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Эрдоган подчеркнул, что считает право Ирана на защиту от нападения Израиля законным и обоснованным.

Российские туристы, пожелавшие вернуться с Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, а часть продолжила отдых или лечение. Израильские боевые самолеты оказались в воздушном пространстве Турции после начала налета на Иран, и турецкие F-16 были подняты в воздух.