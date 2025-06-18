Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.4 комментария
В Словакии начались задержания по делу о передаче боеприпасов Украине
Задержания экс-чиновников Минобороны начались в связи с передачей оружия Киеву
В Словакии полиция проводит задержания бывших сотрудников министерства обороны, подозреваемых в нарушении законов при передаче боеприпасов на Украину, сообщил канал Markiza.
Телеканал сообщил, что полиция Словакии задерживает подозреваемых в нарушении законодательства при передаче боеприпасов на Украину, сообщает ТАСС.
В числе подозреваемых, по данным телеканала, оказались бывшие высокопоставленные сотрудники Минобороны, работавшие при либеральных правительствах. Среди них – экс-глава оборонного ведомства и лидер партии «Демократы» Ярослав Надь, который находится в Канаде и заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также отверг выдвинутые против него обвинения.
Расследование ведет Отдел финансовых преступлений Управления полиции по борьбе с организованной преступностью под надзором Европейской прокуратуры. Следственная группа под названием «Даритель» была создана в ноябре 2024 года по инициативе МВД для проверки возможных нарушений при передаче вооружения и боеприпасов на Украину предыдущими властями страны.
Новое правительство Словакии под руководством Роберта Фицо, приступившее к работе осенью 2023 года, полностью прекратило военную поддержку Киева. Фицо заявлял, что подобные поставки ослабили национальную обороноспособность и сопровождались серьезными нарушениями закона, согласно позиции действующего кабинета министров.
Между тем, в Сербии был задержан владелец оружейного предприятия NB I.N.A.T. в рамках антикоррупционной кампании. По информации издания «Вечерне новости», речь идет о владельце и законном представителе компании, а также о задержаниях руководителей более 20 других фирм, подозреваемых в отмывании крупных сумм через фиктивные сделки.
NB I.N.A.T., основанная в 1994 году, занимается производством стрелкового оружия и специального оборудования и сотрудничает с рядом международных партнеров.
Движение социалистов, возглавляемое бывшим вице-премьером Александром Вулиным, призвало к судебным искам в случае подтверждения передачи оружия Киеву. В партии поддержали инициативу президента Вучича о расследовании и напомнили, что покупатели обязаны предоставлять письменные гарантии о недопущении реэкспорта оружия.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Словакия не будет поддерживать поставки вооружений и отправку военного контингента на Украину.
Служба внешней разведки России сообщила, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня, гаубиц, а также миллион патронов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что законодательство страны запрещает прямую продажу военной продукции на Украину или в Россию, но косвенное попадание не исключил.
Вучич также пообещал отменять контракты в случае подозрений на переправку сербского оружия в зону конфликта на Украине.