Задержания экс-чиновников Минобороны начались в связи с передачей оружия Киеву

Tекст: Вера Басилая

Телеканал сообщил, что полиция Словакии задерживает подозреваемых в нарушении законодательства при передаче боеприпасов на Украину, сообщает ТАСС.

В числе подозреваемых, по данным телеканала, оказались бывшие высокопоставленные сотрудники Минобороны, работавшие при либеральных правительствах. Среди них – экс-глава оборонного ведомства и лидер партии «Демократы» Ярослав Надь, который находится в Канаде и заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также отверг выдвинутые против него обвинения.

Расследование ведет Отдел финансовых преступлений Управления полиции по борьбе с организованной преступностью под надзором Европейской прокуратуры. Следственная группа под названием «Даритель» была создана в ноябре 2024 года по инициативе МВД для проверки возможных нарушений при передаче вооружения и боеприпасов на Украину предыдущими властями страны.

Новое правительство Словакии под руководством Роберта Фицо, приступившее к работе осенью 2023 года, полностью прекратило военную поддержку Киева. Фицо заявлял, что подобные поставки ослабили национальную обороноспособность и сопровождались серьезными нарушениями закона, согласно позиции действующего кабинета министров.

Между тем, в Сербии был задержан владелец оружейного предприятия NB I.N.A.T. в рамках антикоррупционной кампании. По информации издания «Вечерне новости», речь идет о владельце и законном представителе компании, а также о задержаниях руководителей более 20 других фирм, подозреваемых в отмывании крупных сумм через фиктивные сделки.

NB I.N.A.T., основанная в 1994 году, занимается производством стрелкового оружия и специального оборудования и сотрудничает с рядом международных партнеров.

Движение социалистов, возглавляемое бывшим вице-премьером Александром Вулиным, призвало к судебным искам в случае подтверждения передачи оружия Киеву. В партии поддержали инициативу президента Вучича о расследовании и напомнили, что покупатели обязаны предоставлять письменные гарантии о недопущении реэкспорта оружия.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Словакия не будет поддерживать поставки вооружений и отправку военного контингента на Украину.

Служба внешней разведки России сообщила, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня, гаубиц, а также миллион патронов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что законодательство страны запрещает прямую продажу военной продукции на Украину или в Россию, но косвенное попадание не исключил.

Вучич также пообещал отменять контракты в случае подозрений на переправку сербского оружия в зону конфликта на Украине.

