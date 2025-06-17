  • Новость часаВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    5 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 12:46 • Новости дня

    Иранский удар обрушился на базу израильского подразделения 8200

    Иранские средства поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военная база Глилот, где размещено подразделение 8200 и управление АМАН, подверглась атаке сегодня утром с применением иранских средств.

    О нападении на израильскую военную базу Глилот с применением иранских средств поражения сообщает «Российская газета».

    На территории базы находится центральный лагерь секретного израильского подразделения 8200, а также объект Управления военной разведки «АМАН».

    Подразделение 8200 было создано в 1952 году и занимается радиоэлектронной разведкой, в его состав входят несколько тысяч военнослужащих. Это формирование активно использовалось при проведении специальных операций против Ирана, в том числе занималось распространением вирусов для нанесения ущерба ядерной инфраструктуре Ирана.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Тель-Авива произошло ракетное попадание по объекту военной разведки Израиля, который считается стратегическим логистическим центром.

    Иран провел массированную атаку на Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты, использовав сотни ударных беспилотников и передовое вооружение.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    16 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    В Иране нашли израильские комплексы Spike для поражения систем ПВО
    @ rafael.co.il

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ракетные комплексы Spike, обнаруженные в Иране, оказались доработанными для дистанционного управления через интернет и атак на системы ПВО Тегарана.

    В Иране найдены израильские ракетные комплексы Spike, передает РИА «Новости». По информации издания Nour News, эти комплексы были модернизированы для борьбы с иранскими средствами противовоздушной обороны. В сообщении отмечается, что комплексы получили усовершенствованную автоматику и могли управляться через интернет, что позволяло использовать их дистанционно против систем ПВО.

    Детали о количестве обнаруженных комплексов и месте их размещения пока не раскрываются.

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана и значительное количество иранских политиков и военных. Агентство Mehr опубликовало первые фотографии сбитого иранскими средствами ПВО истребителя F-35 ВВС Израиля.

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    16 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами

    Press TV: Израиль уничтожил муляжи иранских F-14 в аэропорту Мехрабад

    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые самолеты F-14, которые Израиль объявил уничтоженными в ходе авиаудара по тегеранскому аэропорту Мехрабад, оказались установленными там муляжами, сообщило Press TV.

    Агентство сообщает, что уничтоженные ВВС Израиля иранские боевые самолеты F-14 оказались ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту Мехрабад, передает РИА «Новости».

    В сообщении уточняется, что «израильская сторона заявляет об уничтожении иранских самолетов F-14, однако подтверждено, что поражены были именно муляжи». По данным израильских властей, в результате иранских ударов погибло более 20 человек, а число раненых превысило 600. Иран, в свою очередь, заявляет о более чем 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

    Обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.

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    Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране днем в воскресенье прогремел взрыв.

    В аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана

    Гросси заявил, что объект в Натанзе получил больше всего повреждений от атак Израиля

    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанза, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    В Натанзе полностью разрушен надземный объект по обогащению урана, почти целиком повреждена электрическая установка, распределительное устройство и электрическая связь, заявил Гросси, передает ТАСС.

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    Вероятнее всего, по мнению МАГАТЭ, центрифуги получили серьезные повреждения или даже были уничтожены.

    При этом внутри объекта не было прямого кинетического разрушения, сказал глава агентства.

    МАГАТЭ не проводит инспекции из соображений безопасности, хотя находится в постоянном контакте с иранским регулирующим органом, заключил Гросси.

    Ранее Росси сообщал, что при атаке на ядерный объект в Исфахане пострадали четыре здания, остальные ключевые объекты не получили повреждений.

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    16 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США

    Журналист Карлсон заявил, что война с Ираном приведет к краху «империи» США

    Карлсон: Война с Ираном ослабит Америку и может привести к краху «империи» США
    @ Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

    Возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи», а также завершить президентство Дональда Трампа, считает известный американский журналист и политический комментатор Такер Карлсон, передает РИА «Новости».

    Карлсон заявил, что опасается дальнейшего ослабления своей страны. Он отметил, что такой конфликт станет «идеальным способом посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана», что, по его мнению, также приведет к окончанию президентства Трампа.

    Журналист выразил сомнение в способности Соединенных Штатов вести масштабную войну на Ближнем Востоке. По мнению Карлсона, армия США сейчас полностью не готова к настоящему крупному конфликту.

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    Ранее Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

    В Кремле сообщили, что Россия выразила готовность при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложила свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана

    Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»

    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.

    Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.

    Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.

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    Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.

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    16 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Замглавы МИД России заявил, что у Ирана есть право на самооборону, передает ТАСС. Он призвал власти Израиля к проявлению сдержанности и здравого смысла и отметил, что именно это станет решающим фактором дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Рябков подчеркнул, что расчеты Израиля относительно возможности уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру с помощью ударов не имеют под собой оснований. Он отметил, что военное решение противоречит здравому смыслу и может привести к серьезным последствиям для всего региона.

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    Дипломат добавил, что политическое и дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном не имеет альтернатив. По его словам, Россия ведет обсуждения с представителями США по вопросу иранской повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Ливане назвали Россию объективным посредником между Ираном и Израилем.

    Дональд Трамп выступил против втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном.

    А в Иране нашли израильские комплексы Spike, предназначенные для поражения систем ПВО.

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    16 июня 2025, 18:59 • Новости дня
    Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак

    Иран анонсировал удары по военным объектам Израиля в Бней-Браке

    Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Иранские военные обратились с призывом к жителям Бней-Брака срочно эвакуироваться в связи с планируемыми ударами.

    Вооруженные силы Ирана в ближайшие часы нанесут удары по военным объектам в Бней-Браке в пригороде Тель-Авива, передает ТАСС. В официальном заявлении иранские военные призвали жителей района эвакуироваться ради собственной безопасности.

    «Исламская Республика Иран призывает жителей оккупированных территорий покинуть район Бней-Брак, чтобы остаться в живых», – говорится в сообщении, которое приводит иранский телеканал SNN.

    В заявлении также отмечено, что атаки будут направлены исключительно против военных объектов Израиля. Подчеркивается, что подобные удары уже наносились по целям в районе Тель-Авива в последние дни.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США. Пезешкиан заявил о готовности Ирана к более жесткому ответу Израилю. Республика назвала число раненых мирных жителей после атак Израиля.


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    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (4)
    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    16 июня 2025, 21:23 • Новости дня
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    SNN: Иран в ближайшее время ударит по Израилю
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза, сообщил иранский телеканал SNN.

    По информации SNN, под удар могут попасть сразу несколько важных военных объектов на территории Израиля, передает ТАСС. В частности, отмечается, что в список целей вошла авиабаза Рамат-Давид, которая, по заявлению источника, «сыграла ключевую роль в агрессии против Ирана».

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    Ранее Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.

    В ходе израильского удара по городу Хомейн в Иране погибли минимум восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили в самом КСИР.

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    16 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО

    Иран отказался видеть смысл в дальнейших добровольных шагах по ДНЯО

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что, по мнению Тегерана, выполнение дополнительных обязательств по ДНЯО более не имеет смысла, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения добровольных обязательств бессмысленно».

    По данным IRNA, Наджафи подчеркнул, что на протяжении последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение ряда государств и действия Израиля вне рамок ДНЯО, Иран строго выполнял свои обязательства и предоставлял МАГАТЭ обширную информацию о мирной ядерной деятельности. Однако, по словам дипломата, эта транспарентность неоднократно использовалась для угроз национальной безопасности Ирана и безопасности иранских ученых.

    Ранее иранский депутат Рухолла Изадхах говорил о рассмотрении выхода Ирана из ДНЯО после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Однако, по данным агентства Mehr, вопрос выхода из ДНЯО не находится на повестке дня парламента страны.

    Иран подписал ДНЯО в 1968 году, а соглашение о гарантиях с МАГАТЭ – в 1974 году. В 2003 году республика подписала, но не ратифицировала Дополнительный протокол к договору, расширяющий полномочия МАГАТЭ по контролю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку Тегеран всегда утверждал о мирном характере своей ядерной программы.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    16 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил о закрытии из-за атак Ирана

    Reuters узнало о закрытии всех НПЗ оператора Bazan group в Хайфе

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильская компания Bazan group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) были закрыты после иранской атаки, передает Reuters.

    Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

    Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

    До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

    «Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (6)
    16 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    Представитель КСИР доложил о начале девятой волны атак на Израиль

    Fars: В КСИР сообщили о девятой волне атак в рамках операции «Правдивое обещание»

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю, которая продлится до рассвета, передает Fars.

    «Представитель КСИР заявил, что несколько минут назад началась девятая волна операции «Правдивое обещание 3», которая будет продолжаться непрерывно до рассвета», – передает Telegram-канал агентства новостей Fars.

    В КСИР добавили, что девятая волна атак – это искреннее выполнение обещания из  нескольких ингредиентов: ракет и беспилотников.

    Напомним, обмен ударами между Израилем и Ираном происходит по несколько раз в сутки. Израильская сторона настаивает на продолжении кампании до ликвидации иранской ядерной программы, тогда как представители Ирана заявляют о намерении продолжать ответные обстрелы до прекращения израильских бомбардировок.Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мехрабад в Тегеране взрыв прогремел рядом с ангаром для истребителей, но инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали.

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 комментариев

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 01:31 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.

    «Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Короче, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп в соцсети Х.

    Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

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