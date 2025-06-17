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Иранский удар обрушился на базу израильского подразделения 8200
Иранские средства поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН
Военная база Глилот, где размещено подразделение 8200 и управление АМАН, подверглась атаке сегодня утром с применением иранских средств.
О нападении на израильскую военную базу Глилот с применением иранских средств поражения сообщает «Российская газета».
На территории базы находится центральный лагерь секретного израильского подразделения 8200, а также объект Управления военной разведки «АМАН».
Подразделение 8200 было создано в 1952 году и занимается радиоэлектронной разведкой, в его состав входят несколько тысяч военнослужащих. Это формирование активно использовалось при проведении специальных операций против Ирана, в том числе занималось распространением вирусов для нанесения ущерба ядерной инфраструктуре Ирана.
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