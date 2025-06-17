В Киеве произошел пожар на складах

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил: «В Святошинском районе горят складские помещения». Кличко не сообщил, что именно хранилось на складах и кому принадлежат помещения, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в различных районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным издания «Страна.ua», сильный пожар также возник в Дарницком районе города.

К ликвидации возгорания были привлечены пожарные вертолеты.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры.

Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.