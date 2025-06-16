Генштаб ВСУ добавил в сводки новое направление из-за Сумской области

Tекст: Вера Басилая

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с 16 июня 2025 года начал включать в свои ежедневные сводки новое направление – северо-слобожанское, передает ТАСС.

Это изменение связано с обострением ситуации в приграничных районах Сумской области. Харьковское направление при этом было переименовано в южно-слобожанское, отметили в Генштабе.

Согласно информации, сводки о боевых действиях Генштаб ВСУ публикует трижды в сутки. Такое решение связано с усилением боев и необходимостью более детально информировать о ситуации на границе в Сумской области.

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко уже заявлял, что наиболее тяжелая обстановка для украинской армии сложилась именно на участке в Сумской области. В регионе объявлена эвакуация из ряда населенных пунктов, а эксперты и депутаты призывают жителей Сум самостоятельно покидать город в целях безопасности.

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области.

Военкор Александр Сладков считал, что после освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территориях могут возникнуть народные республики.

В Сумской области сообщали о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

