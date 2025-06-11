При ударе дрона по предприятию в Шебекино пострадали шесть человек

Tекст: Вера Басилая

Украинский FPV-дрон атаковал территорию одного из предприятий в городе Шебекино Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.

По словам Гладкова, среди пострадавших – мужчина и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, еще три женщины получили баротравмы. Все были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены фасад и остекление одного из зданий предприятия. Информация о возможных новых повреждениях уточняется.

Ранее при атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали трое детей.

В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области осколочное ранение получила женщина, также повреждены здания и пять машин.

