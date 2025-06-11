Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.0 комментариев
При ударе дрона по предприятию в Шебекино пострадали шесть человек
В результате удара украинского FPV-дрона по предприятию в Шебекино Белгородской области шесть человек получили различные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинский FPV-дрон атаковал территорию одного из предприятий в городе Шебекино Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей, следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова.
По словам Гладкова, среди пострадавших – мужчина и две женщины с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, еще три женщины получили баротравмы. Все были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки повреждены фасад и остекление одного из зданий предприятия. Информация о возможных новых повреждениях уточняется.
Ранее при атаке дрона ВСУ в Курской области пострадали трое детей.
В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области осколочное ранение получила женщина, также повреждены здания и пять машин.