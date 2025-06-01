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Reuters: Киев на переговорах выдвинет прежние условия мира
На предстоящих переговорах в Стамбуле украинская делегация вновь заявит о необходимости репараций и отказе от признания освобожденных территорий частью России, передает агентство Reuters со ссылкой на просмотренную копию документа.
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 2 июня представит проект мирного урегулирования с требованиями, которые почти полностью совпадают с озвученными ранее, передает РИА «Новости».
«Рамочные условия украинского мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Рейтер, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», – говорится в материале.
Среди ключевых требований Украины – отсутствие каких-либо ограничений на поставки вооружений для Киева, отказ от международного признания освобожденных территорий в составе России и обязательство по выплате репараций. Эти позиции украинская сторона намерена оставить неизменными на предстоящих консультациях.
Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.