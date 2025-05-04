МИД обвинил Киев в обогащении и продвижении неонацизма

Tекст: Ольга Иванова

Захарова заявила, что разговоры о перемирии со стороны киевского режима являются насмешкой над усилиями к миру, передает РИА «Новости». По ее словам, настоящая цель Киева заключается в том, чтобы получать выгоду от стран Запада, держать людей в страхе и распространять неонацистскую идеологию.

Официальный представитель МИД отметила: «Их истинная цель – доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума – классическое поведение террористов. Только на Банковой еще и воруют предоставляемые миллиарды».

Она добавила, что подобное поведение киевских властей связано с отсутствием уважения к международному праву и готовностью использовать внешнюю поддержку для личного обогащения.

Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.



