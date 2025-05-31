Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
На книжной выставке в Киеве изъяли оружие и ножи
Украинские силовики изъяли на книжной выставке в Киеве оружие и боеприпасы
На книжной выставке «Книжный арсенал» в Киеве сотрудники службы охраны изъяли у посетителей огнестрельное оружие, ножи и боеприпасы, сообщили в Управлении государственной охраны Украины.
На книжной выставке «Книжный арсенал» в Киеве сотрудники службы охраны изъяли у посетителей огнестрельное оружие, 127 колющих и режущих предметов, 74 газовых баллончика и 12 боеприпасов, передает ТАСС.
В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что все эти предметы представляют опасность не только для чиновников, но и для окружающих. В официальном сообщении ведомства отмечалось, что найденные предметы могли угрожать как гостям, так и работникам мероприятия.
По данным агентства «Укринформ», выставку посетили Владимир Зеленский с супругой, глава МИД Андрей Сибига, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также другие чиновники и депутаты Верховной рады.
Ранее Владимир Зеленский посетил в Киеве литературный фестиваль «Книжный Арсенал». Он приобрел на этом фестивале книгу «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи» Альдо Андреа Касси.