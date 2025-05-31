На книжной выставке в Киеве изъяли оружие и ножи

Украинские силовики изъяли на книжной выставке в Киеве оружие и боеприпасы

Tекст: Вера Басилая

На книжной выставке «Книжный арсенал» в Киеве сотрудники службы охраны изъяли у посетителей огнестрельное оружие, 127 колющих и режущих предметов, 74 газовых баллончика и 12 боеприпасов, передает ТАСС.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что все эти предметы представляют опасность не только для чиновников, но и для окружающих. В официальном сообщении ведомства отмечалось, что найденные предметы могли угрожать как гостям, так и работникам мероприятия.

По данным агентства «Укринформ», выставку посетили Владимир Зеленский с супругой, глава МИД Андрей Сибига, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также другие чиновники и депутаты Верховной рады.

Ранее Владимир Зеленский посетил в Киеве литературный фестиваль «Книжный Арсенал». Он приобрел на этом фестивале книгу «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи» Альдо Андреа Касси.