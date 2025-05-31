Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Зеленскому прочитать книгу Достоевского

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому приобрести и прочитать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», передает РИА «Новости».

По мнению Шеремета, эта книга могла бы «открыть глаза» Зеленскому на такие темы, как убийство ради «высшей» цели и ценность человеческой жизни.

Депутат отметил, что знакомство с произведением Достоевского могло бы помочь Зеленскому осознать причины своего нравственного падения. Кроме того, Шеремет выразил мнение, что книга дала бы Зеленскому смелость признать себя виновным в бедности и безысходности, с которыми, по его оценке, сталкиваются простые граждане Украины.

Поводом для таких комментариев стала публикация в Telegram-канале Зеленского. Ранее он рассказал, что посетил в Киеве литературный фестиваль «Книжный Арсенал» и приобрел там книгу «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи» Альдо Андреа Касси.

Газета ВЗГЛЯД писала, что упрямство Зеленского может стоить для Украины очень дорого.