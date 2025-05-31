Лондон отказался использовать авианосец Prince of Wales на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Великобритания не собирается перебрасывать авианосец HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для участия в конфликте на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил начальник штаба обороны Британии Тони Радакин на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«У нас нет планов использовать наш авианосец в российско-украинском контексте. И у нас нет ожиданий, что российско-украинский конфликт вдруг выльется в нечто, что может заставить нас задействовать авианосец», – заявил Радакин, отвечая на вопросы о возможной переброске корабля.

Он также прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о недовольстве США по поводу направления HMS Prince of Wales в Индо-Тихоокеанский регион. Радакин отметил, что решение об использовании корабля принималось исходя из стратегических интересов Британии, а не из-за давления со стороны союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский авианосец Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее этот корабль не смог выйти из Портсмута для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 у побережья Норвегии. В Британии также допустили возможность продажи авианосца Prince of Wales из-за нехватки средств.