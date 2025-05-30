Захарова назвала угрозы Мединскому подтверждением террористической сущности Киева

Tекст: Вера Басилая

Захарова подчеркнула, что власти на Украине и стоящие за ними силы реализуют террористическую деятельность не только на словах, но и на деле, передает РИА «Новости».

Она отметила, что, по ее мнению, киевский режим больше не стесняется и открыто осуществляет экстремистские и террористические акции. Захарова добавила, что подобные угрозы Мединскому – дополнительный фактор, свидетельствующий о террористической сущности киевских властей.

Ранее Кремль назвал угрозы семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского вопиющей ситуацией.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.