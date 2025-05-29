Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.
Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.
Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.