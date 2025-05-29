Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому

Tекст: Александра Юдина

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено после того, как появилась информация о поступлении угроз семье Мединского со стороны украинских радикалов, передает ТАСС.

Петренко отметила, что Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами намерены принять меры для установления лиц, причастных к этим угрозам, и их последующего привлечения к ответственности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.