Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Депутат Чепа назвал цель угроз в адрес Мединского
Депутат Чепа: Эти угрозы являются продолжением шантажа
Жесткость советника президента России Владимира Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на все идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», – передает его слова РИА «Новости».
Чепа добавил, что после стамбульских переговоров Украина назвала Владимира Мединского слишком жестким переговорщиком, отметив, что киевская делегация не хотела бы видеть его на переговорах.
Напомним, семья Владимира Мединского и его близкие в последние дни получили конкретные угрозы от украинских нацистов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.