Tекст: Антон Антонов

«Неофициальное преследование – это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о »Нормандии-Неман«, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели», – приводит слова Мюнье ТАСС.

Он отметил, что французские власти не объявляли России войну официально, однако добровольцы подвергаются социальному давлению, их права ограничиваются, они не могут попасть на государственную службу, а также становятся объектами дополнительного контроля и наблюдения полиции и спецслужб, включая прослушку. Мюнье пояснил, что их «официально не могут наказать», поэтому пытаются «создавать ряд проблем».

Он также уточнил, что прямого уголовного преследования во Франции пока не наблюдалось, но в других странах, таких как Италия и Британия, добровольцев, участвовавших в боевых действиях в Донбассе еще до СВО, сажали в тюрьму.

По словам Мюнье, статус наемника французским добровольцам не присваивается, так как по закону это крайне сложно, а служат они на равных условиях с российскими военными. «Нет никакой разницы или специального отношения к иностранцам. И, собственно, поэтому они (французы) не подпадают под определение наемника», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Владимир Путин напомнил, что на Западе все еще есть люди, разделяющие российские ценности. В частности, президент рассказал о подвигах французских граждан. Интернациональный отряд «Нормандия-Неман» в составе казачьей бригады «Терек» объединяет россиян и французов с опытом службы и работы с БПЛА.