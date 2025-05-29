Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Шойгу заявил о высокой востребованности российского оружия в мире
Российские вооружения подтвердили свою эффективность в реальных боевых условиях, что сделало их крайне востребованными на международном рынке, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
На встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Шойгу отметил, что отечественные разработки, включая системы ПВО и ударные комплексы, продемонстрировали свою эффективность в сложных условиях, передает ТАСС.
Шойгу подчеркнул: «На сегодня мы находимся впереди всех в этой части, потому что то, что проверено не только временем, но и в бою, что называется, это, конечно, сегодня крайне востребовано всеми». Он отметил, что опыт и наработки российских конструкторских бюро были испытаны в сложных, но эффективных условиях боевых действий.
Глава Совбеза России также назвал конференцию высоких представителей по вопросам безопасности крайне полезной. Он выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве с Белоруссией в военно-технической сфере.
Президент России Владимир Путин подчеркивал высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.
Ранее Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии.