Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Шойгу отметил, что отечественные разработки, включая системы ПВО и ударные комплексы, продемонстрировали свою эффективность в сложных условиях, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул: «На сегодня мы находимся впереди всех в этой части, потому что то, что проверено не только временем, но и в бою, что называется, это, конечно, сегодня крайне востребовано всеми». Он отметил, что опыт и наработки российских конструкторских бюро были испытаны в сложных, но эффективных условиях боевых действий.

Глава Совбеза России также назвал конференцию высоких представителей по вопросам безопасности крайне полезной. Он выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве с Белоруссией в военно-технической сфере.

Президент России Владимир Путин подчеркивал высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

Ранее Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии.