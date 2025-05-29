  • Новость часаЛавров отметил наращивание военных учений стран НАТО у границ России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе
    Берлин назвал сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине
    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого
    Школьникам запретили сдавать ЕГЭ за круглыми столами
    Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по второму раунду переговоров
    Мерц допустил передачу ракет Taurus Украине
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ
    Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 14:12 • Новости дня

    NBC: Ястребы в США могут вынудить Трампа ввести новые санкции против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    В США растет давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием одобрить новые санкции против России, включая возможное введение пошлин в 500% на торговлю, сообщили СМИ.

    Как передает NBC News, высокопоставленные чиновники требуют от американского лидера задуматься о дополнительных ограничительных мерах против России, пишет ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что обсуждается возможность введения новых санкций, включая законопроект о введении пошлин в 500% на товары стран, продолжающих торговлю с Россией.

    Отмечается, что у Трампа может не быть выбора, если этот законопроект будет поддержан сенаторами, занимающими наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.

    Накануне сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента США с целью ужесточения санкций против России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    В понедельник президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.

    27 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    США и ЕС прекратили согласование мер против обхода антироссийских санкций
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры Европейского союза и США по скоординированным мерам против обхода антироссийских санкций завершились неудачей, сообщает газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR и NDR.

    Согласно данным внутреннего доклада МИД ФРГ, прекратились согласования действий между ЕС и США по борьбе с обходом антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Внутренний доклад МИД ФРГ ссылается на заседание Совета ЕС по иностранным делам, состоявшееся в Брюсселе 20 мая. Отмечается, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил недовольство из-за полного прекращения трансатлантического согласования по вопросам борьбы с обходом санкций против России. Он обратил внимание, что совместная работа по этим вопросам между ЕС и США не ведется.

    Также в докладе отмечается, что кооперация в рамках Группы семи по этому направлению, по словам О'Салливана, утратила динамику.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

    Коментарии (5)
    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Коментарии (0)
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

    Коментарии (10)
    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (9)
    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

    Коментарии (13)
    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

    Коментарии (7)
    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

    Коментарии (4)
    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



    Коментарии (28)
    27 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    Парад в США в честь Антигитлеровской коалиции прошел без флагов СССР или России

    Tекст: Антон Антонов

    На параде в Вашингтоне в День Поминовения среди флагов стран Антигитлеровской коалиции не было флагов СССР или России, сообщают информационные агентства.

    В День Поминовения в США почитают память о погибших в войнах американцах. На параде знаменосцы под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны» несли флаги стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию, передает РИА «Новости».

    При этом значительная часть действительных участников антигитлеровской коалиции осталась без представления своих национальных флагов. В том числе не было и флага СССР или России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Американский лидер отметил, что в последние недели часто общался с главами разных государств и пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом.

    Коментарии (11)
    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

    Коментарии (2)
    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

    Коментарии (2)
    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

    Коментарии (2)
    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

    Коментарии (14)
    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

    Коментарии (5)
    Главное
    Российские войска освободили три поселка в ДНР и Харьковской области
    Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
    Отношения Чехии и Словакии испортились из-за конфликта на Украине
    Израиль одобрил строительство 22 новых поселений на Западном берегу
    Кличко обвинил украинские власти в блокировании Киевсовета
    Верховный суд разрешил временно покидать место аварии водителям
    Алкоголь убитым подросткам в Байкальске закупали два человека

    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Однако у нашей страны есть дополнительные резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. Взрывное устройство принес знакомый Гурциева, с которым у него была назначена встреча. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе – теракт. Эксперты допускают, что принесшего СВУ мужчину использовали «втемную», а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации