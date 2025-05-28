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    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

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    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    28 мая 2025, 09:28 • Новости дня

    Сенатор заявил о давлении в Конгрессе на Трампа ради новых санкций против России

    Сенатор сообщил о давлении обеих партий Конгресса США на Трампа ради санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели из обеих партий оказывают сильное давление на президента США Дональда Трампа, добиваясь ужесточения антироссийских санкций, при поддержке европейских союзников, сообщает канал CNN.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь рассказал телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против России, передает ТАСС.

    По его словам, законодатели лоббируют ужесточение как в публичных заявлениях, так и в личных контактах с американским лидером.

    CNN отмечает, что Блюменталь играет ключевую роль в продвижении межпартийного законопроекта о санкциях, который поддерживает и сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Законопроект предусматривает санкции против России, а также может затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от новых ограничений против российских энергоносителей.

    Блюменталь в беседе с телеканалом сообщил, что Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу.

    Напомним, в сенат США был внесен законопроект «Акт о санкциях против России в 2025 году», предусматривающий, среди прочего, введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    27 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    @ PAVEL BEDNYAKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стремятся склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом сообщил, что русофобские силы пытаются повлиять на администрацию Трампа по вопросу Украины, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, эти силы пытаются склонить Трампа к позиции, которую ранее занимал Джо Байден, и двигаться по пути эскалации конфликта.

    Министр подчеркнул, что представители этих кругов осознают происходящее и намеренно подталкивают США к более жесткой линии по Украине. Лавров отметил, что они хорошо понимают последствия подобной политики.

    Также Лавров заявил, что Трамп заинтересован в продолжении переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, Трамп уже заявил, что считает этот конфликт не своей войной и выступает за поддержание диалога между сторонами. Он добавил, что инициатива переговоров была совместной с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    27 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Трамп назвал Кавелашвили президентом Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в поздравительном письме обратился к Михаилу Кавелашвили, назвав его президентом Грузии.

    Текст письма, распространяемого пресс-службой действующего президента страны Михаила Кавелашвили, приводит слова Дональда Трампа, который обратился к нему с обращением «господин президент», пишет портал Interpressnews.

    В послании Трамп отметил 107-ю годовщину независимости Грузии, назвав эту дату эпохальной в борьбе грузин за самостоятельность, безопасность и национальную идентичность.

    Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена укреплять мирные и продуктивные отношения с грузинским правительством. Трамп также выразил ожидание углубления экономических связей между США и Грузией за счет поддержки справедливой торговли и расширения сотрудничества.

    Ранее грузинский политолог Давид Картвелишвили заявил, что Грузии не стоит ожидать перезагрузки отношений с США и рассчитывать на отмену американских санкций.

    В ноябре экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным». Она осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили и грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

    Кроме того, Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелегитимными, потому что «никто никого не выбирал».

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    28 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    NYT предположила готовность Трампа заключить с Россией и КНР солидную сделку

    NYT: Трамп может иметь в виду что-то еще большее, связанное с Россией и Китаем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал себя большим красивым магазином, в котором все хотят делать покупки, а для него самого любое время – подходящее для сделки, поэтому вполне вероятно, что Трамп говорит о чем-то большем, сродни солидной сделке с Россией и КНР, пишет NYT.

    «Его действия и заявления указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав – США, Китай и Россия –  доминирует в своей части земного шара», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков внешней политики США.

    К примеру, Моника Даффи Тофт, профессор международной политики в Школе Флетчера при Университете Тафтса, считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к «воображаемому прошлому, которое было более свободным и славным».

    Однако некоторые близкие наблюдатели, включая чиновников из первой администрации Трампа, предостерегают от того, чтобы считать заявления главы Белого дома стратегическими.

    «Хотя Трамп может иметь твердые, давние взгляды на несколько вопросов, в частности, иммиграцию и торговлю, у него нет видения мирового порядка, считают они», – отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на выпускном Военно-морской академии США о том, что Соединенные  Штаты утратили безоговорочное лидерство и а вызовы со стороны Китая и России только растут.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп назвал условие бесплатного пользования «Золотым куполом» для Канады

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    27 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    США приостановили собеседования на студенческие визы

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти США временно остановили проведение новых собеседований для иностранных студентов/ Причиной стала ужесточение требований, связанной с проверкой аккаунтов заявителей в социальных сетях.

    Администрация президента Дональда Трампа приостановила новые собеседования для получения студенческих виз в США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Причиной стала подготовка к возможному введению обязательной проверки социальных сетей всех иностранных студентов, подающих документы на обучение в Америке.

    В телеграмме, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, говорится о предписании временно не назначать собеседования в американских посольствах и консульствах для новых заявителей на студенческую визу. Издание подчеркивает: новая проверка может заметно замедлить оформление студенческих виз и повлиять на университеты, финансово зависящие от иностранных студентов.

    Ранее администрация пыталась запретить Гарварду принимать студентов из-за рубежа, утверждая, что вуз не может полностью обезопасить студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих против действий Израиля в секторе Газа. Гарвард подал иск в федеральный суд Бостона, и судья временно заблокировал решение администрации, не позволив лишить университет права принимать иностранных студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от университета раскрыть данные об иностранных студентах. А власти Индонезии выразили обеспокоенность судьбой своих студентов, обучающихся в Гарварде.

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    27 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Захарова назвала «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности

    Представитель МИД Захарова заявила об опасности проекта ПРО США «Золотой купол»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская программа противоракетной обороны «Золотой купол» может привести к нарушению основ глобальной стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что в рамках создания американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» предполагается развитие средств достартового поражения ракет и соответствующей инфраструктуры, что отражает опасную доктрину США о нанесении первых обезоруживающих ударов, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, такая линия поведения превращает «Золотой купол» в прямую угрозу основам стратегической стабильности. Она также подчеркнула, что ситуация усугубляется планами по существенному укреплению арсенала космических средств, включая развертывание систем перехвата на орбите.

    «Такие действия направлены на обеспечение возможности применения силы или угрозы ее применения в космосе, из космоса или против космоса, что превращает его в арену вооруженного противоборства», – заявила дипломат.

    Захарова напомнила, что Москва и Пекин занимают общую позицию по данному вопросу. Она отметила, что совместное заявление по стратегической стабильности было принято на последней российско-китайской встрече на высшем уровне.

    Ранее Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол».

    Напомним, Дональд Трамп выделил 25 млрд долларов на реализацию проекта «Золотой купол».

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    27 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Рябков заявил о позитивных изменениях в отношениях России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Позитивные изменения в отношениях России и США стали заметны благодаря двусторонним контактам, сообщила замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, российско-американских отношениях наметились положительные сдвиги, что связывают с последними двусторонними контактами на различных уровнях, передает ТАСС.

    Рябков сообщил, что состоявшиеся на высшем, высоком и экспертном уровнях встречи позволяют говорить о позитивной динамике. Он отметил, что Вашингтон стал лучше осознавать позицию Москвы по вопросу Украины, а Дональд Трамп и его сотрудники публично комментируют первопричины конфликта на Украине.

    По словам Рябкова, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать заявлениям, покажет время.

    Дипломат подчеркнул, что Москва открыта для честного диалога и поиска баланса интересов, хотя процесс нормализации сложен.

    Он также добавил, что развитие диалога с США не будет происходить в ущерб стратегическим отношениям России с партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

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    27 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков отказался обсуждать угрозу Трампа ввести санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременными эвентуальные рассуждения возможных санкций президента США Дональда Трампа против России.

    По словам Пескова, возможность введения новых санкций президентом США Дональдом Трампом не стоит обсуждать, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков объяснил, что подобные гипотетические оценки неуместны при анализе влияния на переговорный процесс по Украине.

    Песков также выразил мнение, что и американские власти, и президент США придерживаются сбалансированного подхода к урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что процесс этот сложный и требует времени, при этом работа по решению первопричин конфликта ведется.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания президента США эмоциональными и связанными с напряженностью текущего момента.

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    27 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль заявил о нацеленности России и США на сотрудничество

    Песков заявил о сохранении политической воли России и США к сотрудничеству

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о существовании политической воли у России и США для продолжения совместной работы несмотря на разногласия.

    По словам Пескова, между Москвой и Вашингтоном неизбежны определенные расхождения, однако существует политическая воля поддерживать сотрудничество, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем, но и Россия, и США готовы к сотрудничеству.

    Данные слова прозвучали в ответ на вопрос, может ли критика Дональда Трампа по поводу ударов по Украине помешать организации обмена заключенными между Россией и США.

    Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позитивные изменения в отношениях России и США стали заметны благодаря двусторонним контактам.

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    27 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров опроверг слухи о смене переговорщика в делегации России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал слухи о смене российского переговорщика домыслами и подчеркнул, что решение о назначении принимает лично президент Владимир Путин.

    Лавров отметил, что у России и США сейчас нормальные рабочие отношения, и если бы американская сторона хотела что-то сообщить, она сделала бы это официально, а не через слухи, передает ТАСС.

    «Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, вы знаете, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен экс-президента США Джо Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», – подчеркнул Лавров.

    Министр также напомнил, что Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил президент России Владимир Путин. Лавров подчеркнул, что этот вопрос решается исключительно российским руководством, а не иностранными государствами. По его словам, «его назначает, если кто-то еще, может быть, сомневается, президент Российской Федерации Владимир Путин, а не руководитель или представитель какого-либо другого государства».

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Мединский назвал цель российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.

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    28 мая 2025, 05:58 • Новости дня
    Кеннеди-младший заявил о беседе с Милеем по разработке альтернативы ВОЗ

    Министр здравоохранения США обсудил с президентом Аргентины замену ВОЗ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что провел «отличный разговор» с президентом Аргентины Хавьером Милеем о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и создании ей альтернативы.

    «Провел отличный разговор с президентом Аргентины Милеем о нашем выходе из ВОЗ и создании альтернативной международной системы здравоохранения, основанной на золотом стандарте науки, свободной от тоталитарных импульсов, коррупции и политконтроля», – написал он в соцсети Х.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, которая, по его мнению недостаточно эффективна и требует от США слишком много денег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аргентина в феврале сообщила о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения. До этого, в январе, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, после чего организация приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности.

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    27 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Кремль оценил готовность США выполнять договоренности по обмену

    Песков высоко оценил стремление США следовать соглашениям об обмене заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отмечает наличие политической воли для выполнения достигнутых договоренностей по обмену заключенными между Россией и США , работа продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что политическая воля для выполнения соглашений между странами сохраняется, а работа по организации обмена продолжается, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Кремль положительно оценивает взаимную готовность сторон соблюдать договоренности.

    Ранее были названы имена граждан США, которые могут быть освобождены Россией в рамках предстоящего обмена заключенными.

    Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об обмене заключенными по формуле «девять на девять» во время телефонного разговора 19 мая.

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    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

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    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне

    В Совбезе ООН последовательно состоятся два заседания: созванное ЕС и НАТО, а также запрошенное Россией. Москва планирует поднять вопрос о препятствовании европейцев мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению экспертов, это станет достойным ответом на риторику оппонентов и во многом создаст почву для изменения восприятия происходящего простыми европейцами. Подробности

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    Героям СВО нашли сложные задачи на гражданке

    Программе «Время героев» исполнился год. На днях завершился отбор участников второго потока, среди которых есть Герои России и кавалеры ордена Мужества. Как отмечают эксперты, перед участниками программы поставлены новые для них задачи – теперь уже на гражданке. Прошедшие отбор на конкурс боевые офицеры говорят, что им предстоит не менее сложная, чем военная служба, работа. Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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