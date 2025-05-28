Сенатор сообщил о давлении обеих партий Конгресса США на Трампа ради санкций

Tекст: Вера Басилая

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь рассказал телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против России, передает ТАСС.

По его словам, законодатели лоббируют ужесточение как в публичных заявлениях, так и в личных контактах с американским лидером.

CNN отмечает, что Блюменталь играет ключевую роль в продвижении межпартийного законопроекта о санкциях, который поддерживает и сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Законопроект предусматривает санкции против России, а также может затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от новых ограничений против российских энергоносителей.

Блюменталь в беседе с телеканалом сообщил, что Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу.

Напомним, в сенат США был внесен законопроект «Акт о санкциях против России в 2025 году», предусматривающий, среди прочего, введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

Президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.