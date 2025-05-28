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Сенатор заявил о давлении в Конгрессе на Трампа ради новых санкций против России
Сенатор сообщил о давлении обеих партий Конгресса США на Трампа ради санкций
Американские законодатели из обеих партий оказывают сильное давление на президента США Дональда Трампа, добиваясь ужесточения антироссийских санкций, при поддержке европейских союзников, сообщает канал CNN.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь рассказал телеканалу CNN, что конгрессмены обеих партий США оказывают очень сильное давление на президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против России, передает ТАСС.
По его словам, законодатели лоббируют ужесточение как в публичных заявлениях, так и в личных контактах с американским лидером.
CNN отмечает, что Блюменталь играет ключевую роль в продвижении межпартийного законопроекта о санкциях, который поддерживает и сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).
Законопроект предусматривает санкции против России, а также может затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от новых ограничений против российских энергоносителей.
Блюменталь в беседе с телеканалом сообщил, что Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу.
Напомним, в сенат США был внесен законопроект «Акт о санкциях против России в 2025 году», предусматривающий, среди прочего, введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы пытаются склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.
Президент США выразил недовольство действиями России и сообщил о возможном ужесточении санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти заявления американского лидера связаны с напряженностью момента и эмоциями.