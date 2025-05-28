Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Министр обороны Украины заявил о предоставленном России меморандуме
Умеров: Я передал главе российской делегации наш документ
Министр обороны Украины, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Турции, Рустем Умеров сообщил, что Украина передала России документ со своей позицией по вопросу о прекращении огня.
«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», – написал он в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Умеров подтвердил готовность Украины к полному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.
Напомним, проекты меморандумов с предложениями по мирному урегулированию между Россией и Украиной уже переданы сторонам, после чего стартует новый этап консультаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и глава российской делегации в Турции по украинскому вопросу Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России. Ранее сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ