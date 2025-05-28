Песков заявил о надежде на второй тур переговоров с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Россия ожидает проведения второго раунда переговоров с Украиной и обмена проектами меморандумов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил: «Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия... удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились». По его словам, российская сторона рассчитывает на конструктивный подход в диалоге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину со стороны Британии, Франции, Германии и США.

Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может сообщить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Заявление Мерца об отмене ограничений на дальнобойность вооружения для Киева вызвало недоумение среди западных журналистов и дипломатов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.