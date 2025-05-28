Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием
Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».
«Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.
«Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.
«У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.
«Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.
«Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.
«Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.
Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.
Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона