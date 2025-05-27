Сергей Миркин
Каким может быть статус буферных зон
Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?
Глеб Простаков
ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство
Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.
Дмитрий Самойлов
Как связаны книги и рождаемость
Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?