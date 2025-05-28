Экс-главком ВКС Бондарев: С-400, «Тор», «Панцирь» способны перехватывать Taurus

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«Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 км, способная лететь на высоте 50 м с огибанием рельефа местности», – приводит его слова РИА «Новости».

Бондарев напомнил, что не только Германия, но и так называемая «коалиция желающих» раннее упражнялась с подобным оружием, однако у России есть арсенал для их перехвата.

«Больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы «коалиции желающих», а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа», – добавил сенатор.

Он оценил путаницу в словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предположил, что, возможно, на него повлияли массированные удары ВС России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

«До него наконец доходит, что «коалиция желающих» реально может превратиться в коалицию пожалевших», – резюмировал Бондарев.

Напомним, 26 мая канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.