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    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    13 комментариев
    27 мая 2025, 21:50 • Новости дня

    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Московского зоопарка обнаружили разбросанные в вольерах с рысями и леопардом таблетки неизвестного происхождения, что стало поводом для начала уголовного расследования.

    Неизвестные попытались отравить животных в Московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова, передает ТАСС. По ее словам, в ходе планового осмотра в вольерах с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения.

    «Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к нашим животным, на территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление – попытка отравить наших зверей», – заявила Акулова. Она добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный человек бросал таблетки через ограждения.

    Директор подчеркнула, что произошедшее нельзя считать случайностью или детской шалостью – это было, по ее мнению, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под защитой зоопарка. В учреждении уже начато внутреннее расследование.

    Администрация также инициировала взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Акулова уверила, что все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности злоумышленника, и если за этим происшествием стоит организатор, он также понесет ответственность.

    Ранее прокуратура Москвы обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.

    25 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве

    Росавиация: аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево возобновили работу

    Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве
    @ Telegram-канал Росавиации

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация сняла временные ограничения в московских аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    «В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

    С 2.35 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Шереметьево.

    Для Внуково временные ограничения ради безопасности полетов пока действуют.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково временно действуют с 1.17.


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    25 мая 2025, 05:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник», – сказано в Telegram-канале столичного градоначальника.

    Всего в ночь на воскресенье на подлете к Москве были уничтожены 12 дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ради безопасности полетов во всех московских аэропортах в течение ночи вводились временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
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    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    25 мая 2025, 00:05 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов

    Собянин: Отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером субботы об отражении системой ПВО двух дронов, летевших в сторону столицы.

    «ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.

    Как писала 23 мая газета ВЗГЛЯД, силами ПВО были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Напомним, в ночь на пятницу, 23 мая, было уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. При этом БПЛА атакуют столицу уже не первый день.


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    26 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы.

    Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

    Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют легковым такси без прохождения аттестации по знанию расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа. Размер штрафа составляет 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной в соответствии с федеральным и региональным законодательством, регулирующим работу такси в Москве.

    В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы указывали, что в рамках аттестации проверяют только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что на территории аэропортов Московского региона запрещают предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа. Таксистов обязали уметь ориентироваться в Москве без GPS.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уровень локализации автомобилей, использующихся в качестве легковых такси.

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    25 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице был отражен налет беспилотника, а на месте его падения работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или ущербе пока не сообщается.

    Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены во Внуково

    Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения с 1.17

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту Внуково, – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В столичном регионе ПВО ликвидировали шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 02:19 • Новости дня
    Временное ограничение на полеты самолетов введено во всех аэропортах Москвы

    Росавиация ввела ограничения полетов во всех столичных аэропортах

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево, сообщает Росавиация.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

    Там уточнили, что с 2.20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют с 1.17 в аэропорту Внуково.

    До этого сообщалось, что Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский с 1.05 ночи.


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    25 мая 2025, 00:39 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Ирма Каплан

    Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье отразила атаку еще четырех летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву», – написал мэр в Telegram-канале.

    Через несколько минут мэр города добавил, что сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в субботу Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки двух вражеских дронов, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 18:47 • Новости дня
    Стало известно о снятии ограничений в аэропортах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений, введенных ранее в этот же день.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты, передает РИА «Новости». Артем Кореняко, представитель Росавиации, сообщил, что ограничения прекратили действовать в 18.05 по московскому времени.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

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    25 мая 2025, 02:30 • Новости дня
    Средства ПВО отбили атаку еще двух БПЛА над Москвой

    Мэр Москвы Собянин сообщил об отражении еще двух дронов над столицей

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в сообщении Telegram-канала мэра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в субботу Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки двух вражеских дронов, направлявшихся к Москве. Затем еще четырех.

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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    25 мая 2025, 00:18 • Новости дня
    Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в целях безопасности временные ограничения были введены в аэропорту Калуга. Кроме того, в ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых ПВО на подлете к столице дронах.

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    25 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российской ПВО уничтожены четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также отметил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве. Затем поступило сообщение о еще двух сбитых дронах.

    Росавиация сообщила в Telegram, что с 20.25 мск в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов.

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    25 мая 2025, 01:57 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене временных ограничений с 1.05 на прием и выпуск самолетов в Домодедово и Жуковском.

    «В аэропортах Домодедово и Жуковский в 1.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.

    Представитель Росавиации уточнил, что ограничения временно вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых ПВО на подлете к столице дронах.

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    25 мая 2025, 03:31 • Новости дня
    Возобновлена работа аэропорта Внуково в полном объеме

    Росавиация сняла ограничения на полеты самолетов во Внуково

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация сняла временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Внуково.

    «В аэропорту Внуково в 03.20 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково временно действовали с 1.17.

    О возобновлении работы трех аэропортов Москвы после 2.30 ночи Росавиация сообщала чуть ранее.

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    26 мая 2025, 05:10 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Telegram.

    Росавиация сообщила, что ограничения, снятые ранее в аэропорту Калуги, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, снова вступили в силу. Также ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Внуково.

    Напомним, ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Череповца и Ярославля.




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