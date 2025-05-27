Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту в Израиле
Йеменские хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и важный объект к востоку от Тель-Авива, применив баллистические ракеты.
Ракетные удары были нанесены по двум целям на территории Израиля, передает ТАСС.
Представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сариа заявил, что был атакован аэропорт Бен-Гурион в районе Яффо, который находится в Тель-Авиве. Для атаки использовалась гиперзвуковая ракета типа «Палестина-2», уточнил он в эфире телеканала Al Masirah.
Согласно заявлению Сарии, еще одна ракета – «Зульфикар» – поразила важную цель на востоке от Тель-Авива. Хуситы утверждают, что операция прошла успешно и цели были достигнуты.
Ракетные удары были нанесены по двум целям на территории Израиля, передает ТАСС. Представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сариа заявил, что был атакован аэропорт Бен-Гурион в районе Яффо, который находится в Тель-Авиве. Для атаки использовалась гиперзвуковая ракета типа «Палестина-2», уточнил он в эфире телеканала Al Masirah.
Согласно заявлению Сарии, еще одна ракета – «Зульфикар» – поразила важную цель на востоке от Тель-Авива. Хуситы утверждают, что операция прошла успешно и цели были достигнуты.