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    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    Власти предупредили о рисках переохлаждения российской экономики
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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 14:40 • Новости дня

    Пленные рассказали о минировании лагерей ВСУ для предотвращения побегов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленные украинские военные сообщили, что учебные лагеря ВСУ были окружены минами, чтобы предотвратить массовые побеги мобилизованных.

    О заминировании лагерей сообщили пленные бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам одного из военнопленных, лагеря представляли собой палаточные городки для пяти батальонов, которые находились в разных местах, но все были заминированы по периметру. Военнослужащим говорили: «Будете бежать – будете взрываться», чтобы не допустить побегов из учебных пунктов. Пересчет мобилизованных проводился каждые полтора-два часа, а мобильные телефоны выдавались только на короткое время, чтобы позвонить домой.

    Военнопленный также рассказал, что попытки побега пресекались военной полицией, а беглецов после поимки не возвращали обратно в лагеря. Один из военнослужащих попытался сбежать, но получил тяжелое ранение в результате взрыва гранаты, которая, как позже выяснилось, была боевой.

    Другой пленный сообщил, что случаи дезертирства были практически в каждом взводе. После возвращения таких военнослужащих наказывали, например, приковывали к гирям и заставляли копать окопы. Был случай, когда одного из дезертиров приковали к печи, в результате этого произошел пожар в палатке.

    Ранее украинский военнослужащий Виталий Суббота сообщил о массовой мобилизации людей с заболеваниями, включая гепатит, для исполнения планов военкоматов. Другой пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы со стороны украинского командира.

    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    26 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы ПВО Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, работают не на полную мощность из-за регулярных повреждений и необходимости ремонта отдельных установок, пишет журнал Economist.

    Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.

    Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    26 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результате решительных действий освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Песчаным в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в возле Северска, Закотного, Серебрянки, Константиновки и Выемки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Октябрьского, Новооленовки, Артема, Петровского, Димитрова, Новоторецкого и Гродовки в ДНР.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Новополя, Отрадного в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригад береговой обороны и теробороны вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Романовку в ДНР. За день до этого российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное. А до этого российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

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    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    26 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    ЕС задумался о выходе из директивы о временной защите украинцев

    ЕС решил рассмотреть варианты выхода из директивы о временной защите украинцев

    ЕС задумался о выходе из директивы о временной защите украинцев
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может прекратить действие директивы о временной защите, позволившей миллионам украинцев жить и работать в странах сообщества, сообщает портал Euractiv.

    По данным портала, Евросоюз рассматривает возможность выхода из Директивы о временной защите, которая с 2022 года позволила миллионам граждан с Украины проживать и работать в странах ЕС, передает ТАСС.

    Действие директивы было рассчитано на три года, но Еврокомиссия продлила его до марта 2026 года. Сейчас, по информации дипломатов, внутри ЕС обсуждаются «стратегии выхода» из-за изменяющейся геополитической ситуации.

    Большинство государств Евросоюза поддерживает продление действия директивы, однако эксперты отмечают, что для дальнейшей пролонгации осталось мало правовых оснований. Старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер заявил, что ЕС «ходит по тонкому льду с последним продлением». Он добавил, что необходимо всесторонне обсуждать альтернативы и варианты выхода из директивы.

    Один из обсуждаемых сценариев – ограничение сферы защиты для украинцев. Согласно Euractiv, предполагается, что тем, кто вернулся на Украину «навсегда», могут запретить повторный въезд в страны ЕС в течение нескольких месяцев, а вновь прибывшие не смогут пользоваться льготами по действующим правилам.

    Ожидается, что этот вопрос могут поднять уже 12–13 июня на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам. Решение по дальнейшей судьбе директивы может существенно повлиять на положение украинцев, находящихся в странах Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему особое положение украинских беженцев на Западе начинает заканчиваться.

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    26 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    Премьер Саксонии предложил возобновить поставки газа по «Северным потокам»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2» могут стать основой для возобновления переговоров по Украине и помочь стабилизации немецкой экономики, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

    «Северный поток – это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе», – приводит слова Кречмера РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    По его мнению, если бы Германия получала 20% газа из России, то это позволило бы предотвратить исход немецких компаний из страны, но не привело бы к зависимости от России.

    Премьер отметил отсутствие в Берлине готовности к смене энергетической стратегии, но предсказал, что при сохранении экономического курса Германия будет вынуждена вернуться к этому вопросу в ближайшие два года.

    Кречмер также выразил сомнения в том, что правительство Германии предпринимало достаточные усилия для начала переговоров с Россией по Украине. Он поставил под сомнение заявления о том, что Москва не желает разговаривать. «Пока мы говорим: «Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции», – с нами и нет смысла разговаривать», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские и немецкие компании заявили о возможности возвращения Газпрома на европейский рынок газа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность поддержать новые санкции Евросоюза против «Северного потока» для завершения внутренних дискуссий в стране по этому вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций против России, которые затрагивают энергетический и финансовый секторы, а также оба трубопровода «Северный поток».

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    26 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
    Нанесен массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на аэродроме Староконстантинов, сообщили в Минобороны.

    Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Староконстантинов – это военный аэродром, расположенный в пяти километрах восточнее одноименного города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. В 2021 году аэродром был сертифицирован по стандартам НАТО. Помощь в модернизации и реконструкции оказали США, здесь было установлено американское навигационное оборудование для посадок самолетов, отремонтирована взлетно-посадочная полоса.

    Кроме того, как сообщили в Минобороны, удары наносились по складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 ЗРК, 23 594 танка и других бронемашин, 1564 боевые машины РСЗО, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине.

    За минувшую неделю ВС России нанесли 12 ударов высокоточным оружием.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    26 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
    Компанию Веры Брежневой ликвидировали в России в 2024 году
    @ Sebastien Fremont/Starfa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Веры Брежневой (Киперман) по производству одежды и аксессуаров, о закрытии которой сообщали в 2023 году, официально прекратила свое существование только в 2024 году, сообщают информационные агентства.

    Официальная ликвидация компании Брежневой произошла в 2024 году. Согласно сведениям, общество с ограниченной ответственностью «Майсизонс» было основана в 2017 году, доля певицы с украинским гражданством в уставном капитале компании составляла 49%, передает РИА «Новости».

    Как зафиксировано в данных ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занималась производством одежды и аксессуаров, а также работала в сфере отделки тканей, выпуска одежды из кожи, изделий из меха, белья, трикотажных носочно-чулочных изделий и косметической продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Брежнева лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге, СМИ сообщали в начале декабря 2023 года. После начала СВО Брежнева вместе уехала из России. В апреле 2025 года сообщалось, что гастрольный тур Брежневой по СНГ сопровождался низким спросом на билеты.

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    26 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Он отметил, что теперь нет ограничений со стороны Британии, Франции, Германии и США, передает РИА «Новости».

    Мерц заявил: «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».

    Канцлер добавил, что следующим шагом должно стать обеспечение Украины соответствующим дальнобойным оружием.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение стран ЕС обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus на Украину.

    Мерц заявлял, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

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    26 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила прорыва госграницы в Курской области и продолжила расширять полосу безопасности в Сумской области Украины.

    «Северяне» отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу: на направлении Рыжевка – Теткино и из Павловки в направлении поселка Новый Путь. Большинство украинских военных уничтожены, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено девять единиц вражеской техники, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности, продвинувшись в окрестностях сел Беловоды и Юнаковка и выбив ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе села Водолаги.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и вражеские ПУ БПЛА», – говорится в сообщении. В Волчанске зачищены семь домовладений, российские войска продвинулись на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить украинскую группировку для «Теткинской провокации».

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    25 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо немедленно прекратить огонь на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

    «Прекратите огонь немедленно», – заявил Келлог в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя удары по Киеву. Он заявил, что удары якобы были «неизбирательными».

    Напомним, российский массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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    25 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер резко раскритиковал действия Брюсселя по отношению к конфликту на Украине, назвав политику ЕС абсурдной.

    По его словам, лидеры Евросоюза намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы», передает ТАСС. Менцер добавил, что если на Украине наступит мир, европейским политикам придется отвечать за неудачные решения по санкциям и военной поддержке, а также уходить в отставку, чего они явно не хотят.

    Менцер считает абсурдным, что руководство ЕС игнорирует интересы своих государств ради Украины, которая не является членом сообщества. Он подчеркнул, что лидеры объединения рискуют судьбой 150 млрд евро, выделенных на поддержку Киева, и не желают нести политическую ответственность за свои решения.

    Представитель ФИДЕС также указал, что предложения Брюсселя о полном запрете на поставки российских энергоносителей продиктованы исключительно желанием поддержать Киев в противостоянии с Москвой.

    Менцер отметил, что такие меры идут вразрез с интересами Европы и Венгрии, ведь для энергетической безопасности и низких цен важно сохранять разнообразие источников и маршрутов поставок. По его словам, венгерская сторона не поддерживает исключение российского сырья из энергоснабжения Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сделали исключение для Венгрии из санкций против России. Венгрия заявила, что обеспечила защиту нефтепровода «Дружба» от санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отменить энергетические санкции против России.

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