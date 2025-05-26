Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
В Виннице вспыхнул пожар в здании местного военкомата
В центре Винницы вспыхнул пожар на верхнем этаже здания военного комиссариата, куда оперативно прибыли пожарные расчеты.
Информацию о пожаре распространило украинское издание «Страна», передает ТАСС. Возгорание произошло в одном из зданий территориального центра комплектования в Виннице.
Сообщается, что густой столб дыма поднимается из окна последнего этажа здания. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Причины возгорания пока неизвестны, дополнительные подробности не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.
Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.
Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.