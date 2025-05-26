Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
В Турции допустили отмену санкций против России после соглашения по Украине
Турецкий эксперт Сельви заявил о возможной отмене санкций против России и Турции
Санкции с России смогут снять в случае российско-украинского урегулирования, а также ожидается объявление об отмене санкций против Турции, заявил обозреватель Hurriyet Абдулькадир Сельви.
По словам Сельви, «конъюнктура изменилась», и в случае подписания российско-украинского соглашения ограничения снимут. Сельви отметил, что приход Трампа сделал отношения между США и Турцией более позитивными, передает РИА «Новости».
В другой публикации этот же колумнист отметил, что президент США может публично объявить о снятии санкций CAATSA с Турции во время визита президента Реджепа Эрдогана в Америку. Колумнист добавил, что такой шаг должен придать новый импульс развитию двусторонних отношений.
Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что администрация Трампа уже смягчила ограничения, введенные после сделки Анкары по покупке российских систем С-400. Переговоры по вопросам санкций станут одной из центральных тем на грядущей встрече Эрдогана и Трампа в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России.
В США заявили, что больше нет возражений против использования Турцией систем С-400, которые могут быть развернуты в течение 12 часов.