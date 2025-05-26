В Турции допустили отмену санкций против России после соглашения по Украине

Турецкий эксперт Сельви заявил о возможной отмене санкций против России и Турции

Tекст: Вера Басилая

По словам Сельви, «конъюнктура изменилась», и в случае подписания российско-украинского соглашения ограничения снимут. Сельви отметил, что приход Трампа сделал отношения между США и Турцией более позитивными, передает РИА «Новости».

В другой публикации этот же колумнист отметил, что президент США может публично объявить о снятии санкций CAATSA с Турции во время визита президента Реджепа Эрдогана в Америку. Колумнист добавил, что такой шаг должен придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что администрация Трампа уже смягчила ограничения, введенные после сделки Анкары по покупке российских систем С-400. Переговоры по вопросам санкций станут одной из центральных тем на грядущей встрече Эрдогана и Трампа в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России.

В США заявили, что больше нет возражений против использования Турцией систем С-400, которые могут быть развернуты в течение 12 часов.