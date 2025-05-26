Tекст: Ольга Иванова

Нидерланды передали Киеву устаревшие истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе, заявил активист нидерландской организации Volkeren voor vrede и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот, передает РИА «Новости». По словам де Гроота, эти самолеты направили Украине уже после истечения их срока службы, и он отметил, что уже были случаи падения F-16, переданных Киеву.

Де Гроот подчеркнул: «Эти самолеты были такими старыми, что, когда совершали сложные маневры, они практически разваливались в воздухе. Это также приводит к гибели большего числа украинских пилотов, потому что они летают на ненадежных истребителях». Он назвал ситуацию трагикомичной.

Активист добавил, что с момента передачи первых F-16 никаких перемен на поле боя на Украине не произошло. По его мнению, увеличение поставок оружия только затягивает конфликт и приводит к большим потерям для Украины, в том числе к утрате контролируемых территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали на Украину 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Киеву военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общий объем поддержки до почти 6 млрд евро. Нидерланды заявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину.