Tекст: Дмитрий Зубарев

Демонстрация против поставок оружия Киеву прошла на центральной площади Дам в Амстердаме, передает ТАСС. Перед началом акции с речами выступили известные нидерландские политики и общественные деятели, включая Киса ван дер Пейла, Аба Гителинка и Сэндью Хира. Они обсудили причины и последствия украинского конфликта, акцентируя внимание на роли НАТО и западных стран в эскалации ситуации.

Публицист Аб Гителинк заявил: «НАТО продвинулось на восток, поглотив 16 стран, и все договоренности [с СССР о нерасширении альянса] были выброшены за борт. Именно в этом в значительной степени и кроется причина украинского конфликта». Он также отметил, что население Донбасса высказалось за вхождение в состав России на референдумах, а основной проблемой для мира назвал позицию европейских стран, увеличивающих военные расходы.

Участники прошли по улицам города с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир. Во время митинга также обсуждалась военная операция Израиля в секторе Газа. Один из участников подчеркнул важность прекращения огня и осудил действия израильских властей, отметив, что правительство Нидерландов должно активнее выступать за мирные переговоры.

Организаторы объявили о запуске петиции против июньского саммита НАТО в Гааге с призывом к сотрудничеству вместо конфронтации и прекращению поставок оружия в зоны конфликтов. Инициатива «Народы за мир» выступила также за вывод контингента НАТО из Нидерландов, отказ от размещения ядерного оружия и снятие санкций против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали на Украину 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Киеву военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общий объем поддержки до почти 6 млрд евро. Нидерланды заявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину.