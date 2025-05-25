Росавиация сообщила о штатной работе всех аэропортов Москвы

Росавиация: Аэропорты московского региона работают штатно

Tекст: Ирма Каплан

«На 07.00 МСК аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», – сказано в сообщении его Telegram-канала.

Он уточнил, что в аэропорту Внуково в 05.11 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также сняты ограничения в аэропорту Калуги (Грабцево).

«За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», – отмечено в посте.

В Росавиации напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для этого.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье временные ограничения были введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево.