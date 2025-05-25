При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Росавиация сообщила о штатной работе всех аэропортов Москвы
Росавиация: Аэропорты московского региона работают штатно
Все аэропорты столичного региона работают в штатно и в полном объеме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«На 07.00 МСК аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», – сказано в сообщении его Telegram-канала.
Он уточнил, что в аэропорту Внуково в 05.11 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также сняты ограничения в аэропорту Калуги (Грабцево).
«За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», – отмечено в посте.
В Росавиации напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для этого.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье временные ограничения были введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево.