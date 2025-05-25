При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Возобновлена работа аэропорта Внуково в полном объеме
Росавиация сняла ограничения на полеты самолетов во Внуково
Росавиация сняла временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Внуково.
«В аэропорту Внуково в 03.20 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково временно действовали с 1.17.
О возобновлении работы трех аэропортов Москвы после 2.30 ночи Росавиация сообщала чуть ранее.