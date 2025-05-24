При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Силовики объяснили стратегическое значение освобождения Отрадного и Ступочек
Освобождение Отрадного режет логистику ВСУ на Запорожье и Днепропетровской области, а взятие под контроль Ступочек дает возможность сжать клещи вокруг противника под Константиновкой, сообщили силовики.
В российских силовых структурах подчеркнули, что освобождение Отрадного и Ступочек заметно осложняет снабжение ВСУ и расширяет оперативные возможности армии России, передает ТАСС.
Силовики уточнили, что освобождение Отрадного нарушило логистические цепочки украинских войск, ведущие к Запорожью и в Днепропетровскую область.
По их словам, сейчас перед российскими военными открылась дорога на Комар, который остается последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.
Также силовые структуры подчеркнули, что взятие Ступочек позволило сжать клещи вокруг украинских подразделений на константиновском и дзержинском направлениях.
Минобороны заявило, что российские подразделения за сутки установили контроль над Локней в Сумской области. Военные также взяли под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР.