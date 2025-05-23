Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

Tекст: Анастасия Куликова

«Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

«На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

«Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

«В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

«В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

«Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

«Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.