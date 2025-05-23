На Украине утвердили перечень должностей с обязательным английским

Tекст: Мария Иванова

Правительство Украины утвердило список должностей в вузах, колледжах и научных учреждениях, для занятия которыми потребуется знание английского языка, передает ТАСС.

Представитель правительства Тарас Мельничук сообщил, что перечень вступит в силу через четыре года после отмены военного положения.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что обязательное знание английского коснется заместителей руководителей вузов, деканов, заведующих кафедрами, профессоров, научных сотрудников, а также руководителей международных подразделений. В колледжах и профессионально-технических училищах требование распространится на заместителей по международной работе, административный персонал и методистов, отвечающих за международное сотрудничество. В научных учреждениях оно затронет заведующих аспирантурами, руководителей издательств и старших научных сотрудников.

Знание английского ранее стало обязательным для ряда должностей в налоговых и таможенных органах. Кроме того, военнослужащие ВСУ, владеющие английским на уровне не ниже B2, начали получать надбавку к зарплате.

В июне 2024 года президент Владимир Зеленский утвердил закон о статусе английского как языка международного общения, которым определены перечни государственных должностей с аналогичными требованиями. Закон также предусматривает использование английского в детских садах с сентября 2026 года и дублирование информации на вокзалах и транспорте через два года после вступления закона в силу.

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