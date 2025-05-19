Власти Украины возмутились русскоязычными вывесками на авторынке Киева

Tекст: Мария Иванова

Власти Украины выразили недовольство массовым присутствием русскоязычных вывесок и информационных табличек на одном из авторынков Киева, сообщает ТАСС.

Представитель аппарата уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов вместе с полицией провел проверку на рынке после жалоб. Спиридонов назвал увиденное «вызовом государству» и отметил, что «это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, маркетинговых носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона».

В аппарате подчеркнули, что если арендаторы и предприниматели не устранят нарушения в кратчайшие сроки, им грозят штрафы от 3,4 до 8,5 тыс. гривен, что составляет от 81,9 до 204,8 долларов. Контроль за соблюдением языкового законодательства на Украине усилился после принятия в 2019 году закона, который значительно ограничил использование русского языка.

С 2014 года на Украине проводится политика по вытеснению русского языка из общественной и культурной сферы. В ряде регионов полностью запрещены русскоязычные книги, фильмы, спектакли и песни, а также изучение русского языка в образовательных учреждениях. Несмотря на это, многие граждане продолжают широко использовать русский язык, что регулярно становится причиной конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов случайно перешел на русский язык во время эфира на украинском телевидении.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

На прошлой неделе в одной из школ Киевской области руководителя сняли с должности после жалобы родителей на использование русского языка при общении с учениками и родителями.