Tекст: Антон Антонов

«Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях.

«Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.