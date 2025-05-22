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Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем обозначило сохранение вовлеченности США в украинское урегулирование как один из внешнеполитических приоритетов, пишет газета Bild.
Правительство Германии при канцлере Фридрихе Мерце считает важнейшим приоритетом не допустить выхода Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild. Для этого Мерц предложил организовать техническую встречу между странами Европы и США, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.
Предложение было озвучено в ходе телефонного разговора лидеров Евросоюза, Франции, Италии, Финляндии и Германии с американским президентом Дональдом Трампом 19 мая. Как уточняет издание, беседа оказалась напряженной – когда Трамп намекнул на возможный выход Вашингтона из мирного процесса, все участники «затаили дыхание» и не решились уточнить детали, опасаясь, что США окончательно откажутся от поддержки Киева.
По словам источников газеты, «не допустить ухода Трампа [из мирного процесса] – это одна из важнейших внешнеполитических целей Фридриха Мерца». Именно поэтому канцлер предложил созвать техническую встречу для подготовки к предстоящим переговорам России и Украины, на что Трамп в итоге согласился, что принесло облегчение европейским лидерам.
Bild пишет, что таким образом удалось избежать наиболее неблагоприятного сценария уже на этом этапе. Однако, учитывая постоянные изменения в позиции Трампа, европейские лидеры не уверены, удастся ли удержать США в процессе урегулирования в долгосрочной перспективе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии ХДС Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией любые решения о возможной отправке немецких военных на Украину. Мерц заявил, что вопрос отправки войск ФРГ на Украину не стоит на повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия европейских стран.