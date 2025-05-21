Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в конгрессе

Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в конгрессе

Tекст: Вера Басилая

Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но, кто несет за них ответственность предстоит установить, для этого будет время и место.

В прошлом, в 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Однако, заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.