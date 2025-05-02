Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.3 комментария
Умер экс-барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов
В возрасте 63 лет в Бельгии скончался Игорь Молчанов, который был первым ударником группы «Ария» и одним из основателей коллектива «Мастер».
О смерти бывшего барабанщика «Арии» и «Мастера» Игоря Молчанова стало известно из некролога, опубликованного в Telegram-канале группы «Мастер». Подробности и обстоятельства смерти музыканта не раскрываются, передает канал «360».
Молчанов появился на свет в Москве в 1961 году. Он начал карьеру в группе «Альфа» и сотрудничал с певицей Людмилой Сенчиной. В 1985 году музыкант присоединился к коллективу «Поющие сердца», а после участвовал в создании группы «Ария».
Позже Молчанов вместе с несколькими участниками «Арии» создал группу «Мастер», придумав для нее название. В 1991 году, находясь на гастролях в Бельгии, он принял решение покинуть коллектив и остаться жить в этой стране. С 1994 года музыкант выступал с бельгийской группой Cryme.
Ранее директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался на 63-м году жизни.