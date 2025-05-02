Умер экс-барабанщик «Арии» и «Мастера» Игорь Молчанов

Tекст: Вера Басилая

О смерти бывшего барабанщика «Арии» и «Мастера» Игоря Молчанова стало известно из некролога, опубликованного в Telegram-канале группы «Мастер». Подробности и обстоятельства смерти музыканта не раскрываются, передает канал «360».

Молчанов появился на свет в Москве в 1961 году. Он начал карьеру в группе «Альфа» и сотрудничал с певицей Людмилой Сенчиной. В 1985 году музыкант присоединился к коллективу «Поющие сердца», а после участвовал в создании группы «Ария».

Позже Молчанов вместе с несколькими участниками «Арии» создал группу «Мастер», придумав для нее название. В 1991 году, находясь на гастролях в Бельгии, он принял решение покинуть коллектив и остаться жить в этой стране. С 1994 года музыкант выступал с бельгийской группой Cryme.

Ранее директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался на 63-м году жизни.