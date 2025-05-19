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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    9 комментариев
    19 мая 2025, 10:19 • Новости дня

    Генсек ОДКБ выразил «осторожный оптимизм» по поводу диалога России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил осторожный оптимизм относительно текущих политико-дипломатических контактов между Россией и США.

    По словам Тасмагамбетова, сегодня идет политико-дипломатический диалог России и Соединенных Штатов Америки, и это вселяет определенные надежды на перспективы международных отношений и вызывает осторожный оптимизм, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также сообщил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 18:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине

    Госдеп: Рубио передал Лаврову послание Трампа о поддержке мирного плана

    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    В Госдепе сообщили, что Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Подробности обсуждений были приведены в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    По ее словам, в ходе разговора Рубио положительно оценил достигнутое 16 мая в Стамбуле соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной. Дипломат подчеркнула, что госсекретарь передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа о «приверженности достижения устойчивого завершения российско-украинской войны».

    Ранее МИД России сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая для обсуждения ситуации на Украине и вопросов торгового сотрудничества.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    17 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону результаты стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными, сообщил МИД России.

    Телефонный разговор между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Государственным секретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе Вашингтона, следует из сообщения МИД России.

    Стороны обменялись мнениями по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Рубио приветствовал договоренности по обмену военнопленными, а также подготовку сторонами своих предложений по условиям перемирия.

    Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Лавров, в свою очередь, отметил, что США сыграли позитивную роль в том, что Киев согласился на возобновление переговоров в Стамбуле, и подтвердил готовность Москвы к дальнейшей совместной работе с американскими коллегами в этом направлении.

    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    18 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность
    Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность взаимного уважения национальных интересов в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    «У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», – уточнил глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Он также предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

    Накануне Рубио заявил, что власти США и России обсуждают организацию первой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, стороны согласовывают время и место переговоров.

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    16 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.

    Представители США поговорят с представителями России до прямой встречи России и Украины, которая планируется в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    «Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», – сказал источник, близкий к переговорам. Место проведения переговоров источник не назвал.

    Ранее российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле.

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины.

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.


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    17 мая 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая

    Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 19 мая

    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая
    @ Shealah Craighead/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, передает ТАСС.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сообщил: «В понедельник в 10:00 (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным».

    По словам американского лидера, в ходе беседы предполагается обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также торговые отношения между двумя странами.

    Трамп уточнил, что после разговора с Путиным он свяжется с Владимиром Зеленским, а также с союзниками по НАТО. По его словам, цель этих переговоров – добиться прекращения огня на Украине.

    Американский президент выразил надежду на продуктивный день и достижение мира.

    Ранее Кремль пообещал сообщить о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки

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    17 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    FT: Путин отказался обсуждать план США по урегулированию на Украине

    FT: Путин не проявил интереса к плану США по конфликту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отказался рассматривать подготовленный США и Европой 22-пунктный план по урегулированию конфликта на Украине, включавший положение о невступлении страны в НАТО, сообщила газета Financial Times (FT).

    Российский лидер Владимир Путин якобы отказался рассматривать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

    По сведениям издания, высокопоставленные российские чиновники якобы уведомили специального посланника президента США Стива Уиткоффа, что глава государства не заинтересован в обсуждении мирного плана из 22 пунктов. Этот документ был подготовлен после консультаций между представителями США, Украины и Европы 23 апреля в Лондоне.

    Издание пишет, что в результате такого решения Уиткофф был вынужден отложить возможную новую встречу с Путиным. Источник, знакомый с планами американского спецпредставителя, заявил, что повторная встреча изначально не намечалась.

    В документе, как сообщал телеканал NBC, предлагались прекращение огня и меры, учитывающие требования Москвы относительно невступления Украины в НАТО. План передавался через спецпосланника США, однако сроки передачи не уточнялись.

    Ранее СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, включающего 22 пункта с 30-дневным перемирием и отказом США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров ради их результативности.

    На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    18 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Рубио объяснил, что США сочтут прогрессом в урегулировании конфликта на Украине

    Рубио заявил о желании США увидеть реалистичные предложения по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил, что США не намерены участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывают на прогресс в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон ждет появления документа, который бы демонстрировал готовность обеих сторон идти на уступки и отражал рациональный подход к урегулированию. «Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Глава Госдепартамента отметил, что США вынуждены уделять внимание и другим мировым событиям, а не только украинскому направлению. По его словам, Америка не готова «летать по всему миру», пытаясь организовать встречи, но будет реагировать на уже назначенные переговоры. Рубио подчеркнул, что США делают все необходимое, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров, если появится такая возможность.

    «Они (Россия и Украина) встретились в Турции. Они согласились обменяться документами с предложениями по прекращению огня. Если содержимое этих бумаг будет реалистичным и рациональным, тогда мы будем считать, что добились прогресса», – сказал он.

    «Он (глава МИД России Сергей Лавров) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», – приводит его слова РИА «Новости».

    Рубио положительно оценил прошедшие переговоры в Стамбуле, отметив, что они не были «пустой тратой времени». Он привел в пример договоренность об обмене пленных, которую назвал важным гуманитарным шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

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    17 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

    Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующая неделя может ознаменоваться обнародованием аудиозаписей допроса бывшего президента США по делу о хранении секретных документов.

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

    Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

    Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

    В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

    В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

    В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.

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