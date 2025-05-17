Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Эксперт сообщил о подготовке переговорщиков Украины специалистами из США
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле собрали по согласованию с американскими структурами, Владимир Зеленский не контролировал формирование переговорной группы, заявил политтехнолог Михаил Павлив.
По словам Павлива, делегация, которую возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, была определена американцами, которые также инструктировали участников, передает ТАСС.
Эксперт рассказал, что украинская делегация согласовывала свои шаги с главой офиса президента Андреем Ермаком, который пытался сглаживать конфликт с Зеленским, находясь рядом с ним в Албании.
Павлив отметил, что делегацию Украины возглавил Рустем Умеров, который, по его словам, давно связан с Пентагоном и бизнес-структурами США.
Заместителями Умерова фактически выступали замглавы СБУ Александр Поклад, ориентированный на Агентство нацбезопасности США, и замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий, нацеленный на сотрудничество с разведкой Министерства обороны США.
Эксперт подчеркнул, что эти инсайды подтверждают наличие противостояния в верхах власти Украины по отношению к Зеленскому, во главе которого стоят люди, ориентированные на США.
В качестве модератора, по его мнению, выступает Ермак, который управляет делегацией и реализует сценарий переговоров по требованиям администрации Дональда Трампа, вступая в конфликт с европейскими союзниками и самим Зеленским.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.