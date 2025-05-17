Tекст: Александра Юдина

По словам Павлива, делегация, которую возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, была определена американцами, которые также инструктировали участников, передает ТАСС.

Эксперт рассказал, что украинская делегация согласовывала свои шаги с главой офиса президента Андреем Ермаком, который пытался сглаживать конфликт с Зеленским, находясь рядом с ним в Албании.

Павлив отметил, что делегацию Украины возглавил Рустем Умеров, который, по его словам, давно связан с Пентагоном и бизнес-структурами США.

Заместителями Умерова фактически выступали замглавы СБУ Александр Поклад, ориентированный на Агентство нацбезопасности США, и замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий, нацеленный на сотрудничество с разведкой Министерства обороны США.

Эксперт подчеркнул, что эти инсайды подтверждают наличие противостояния в верхах власти Украины по отношению к Зеленскому, во главе которого стоят люди, ориентированные на США.

В качестве модератора, по его мнению, выступает Ермак, который управляет делегацией и реализует сценарий переговоров по требованиям администрации Дональда Трампа, вступая в конфликт с европейскими союзниками и самим Зеленским.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.