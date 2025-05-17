  • Новость часаЭрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
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    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    17 мая 2025, 15:00 • Новости дня

    Эксперт сообщил о подготовке переговорщиков Украины специалистами из США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле собрали по согласованию с американскими структурами, Владимир Зеленский не контролировал формирование переговорной группы, заявил политтехнолог Михаил Павлив.

    По словам Павлива, делегация, которую возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, была определена американцами, которые также инструктировали участников, передает ТАСС.

    Эксперт рассказал, что украинская делегация согласовывала свои шаги с главой офиса президента Андреем Ермаком, который пытался сглаживать конфликт с Зеленским, находясь рядом с ним в Албании.

    Павлив отметил, что делегацию Украины возглавил Рустем Умеров, который, по его словам, давно связан с Пентагоном и бизнес-структурами США.

    Заместителями Умерова фактически выступали замглавы СБУ Александр Поклад, ориентированный на Агентство нацбезопасности США, и замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий, нацеленный на сотрудничество с разведкой Министерства обороны США.

    Эксперт подчеркнул, что эти инсайды подтверждают наличие противостояния в верхах власти Украины по отношению к Зеленскому, во главе которого стоят люди, ориентированные на США.

    В качестве модератора, по его мнению, выступает Ермак, который управляет делегацией и реализует сценарий переговоров по требованиям администрации Дональда Трампа, вступая в конфликт с европейскими союзниками и самим Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    16 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории

    Мединский: Война и переговоры в истории всегда идут одновременно

    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что переговорные процессы часто идут параллельно с военными действиями, отметив ошибочность мнения об их разделении.

    Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, высказался в эфире телеканала «Россия 1» о сочетании войны и переговоров. По его словам, «как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», передает ТАСС.

    Он отметил, что утверждение о возможности переговоров только после перемирия присуще людям, не знающим истории. Он подчеркнул: «О чем говорят сейчас многие? Это якобы сначала перемирие <…>, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают». По мнению Мединского, исторический опыт показывает, что переговорные процессы и военные всегда идут рука об руку.

    Владимир Мединский напомнил о нескольких исторических конфликтах, в которых наряду с военными действиями велись переговоры. В числе таких примеров он упомянул американо-вьетнамский конфликт, войну в Корее и советско-финское противостояние — все они сопровождались дипломатическими контактами даже в разгар боев.

    Мединский также сослался на фигуру немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, который в течение длительного времени служил послом в Санкт-Петербурге. По его словам, Бисмарк отлично знал русский язык, глубоко понимал особенности российской ментальности и осознавал стратегическое значение сотрудничества между Россией и Германией. Мединский процитировал одну из его знаковых фраз.

    «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», – пояснил Мединский.

    Он добавил: «Вот это "русские всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории».

    Ранее Мединский сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Кроме того, Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Коментарии (17)
    16 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года, сообщил в интервью телеведущему Евгению Попову помощник российского президента Владимир Мединский.

    Мединский подчеркнул значимость напоминания Киеву условий взаимных соглашений, обсуждавшихся в Гомеле в феврале 2022 года, передают Вести. По его словам, этот шаг был важной частью переговорного процесса между Россией и Украиной.

    «Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», – сказал Мединский.
    «Но, к сожалению большому, и стамбульский процесс тоже был сорван из-за прямого вмешательства Запада», – добавил глава делегации России на переговорах.

    Он отметил, что основное внимание на переговорах в пятницу в Стамбуле было уделено вопросам, которые обсуждались на начальном этапе диалога и могли поспособствовать продвижению по ряду направлений.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    17 мая 2025, 14:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 16:52 • Новости дня
    Мединский назвал обсужденные на переговорах с Украиной темы
    Мединский назвал обсужденные на переговорах с Украиной темы
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

    Анонсирован масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, передает РИА «Новости».

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Киев запросил встречу глав государств и Россия приняла это к сведению.

    «Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня», – сообщил Мединский.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала в первую очередь прекращение огня.

    Коментарии (25)
    16 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась спустя почти два часа, передает РИА «Новости». Источник в МИД Турции сообщил о завершении встречи.

    Пока подробности переговоров неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Ранее в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.


    Коментарии (13)
    16 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной

    Посольство России выразило недоумение по поводу слов Стармера о переговорах

    Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной
    @ TOLGA AKMEN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила удивление по поводу заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о неприемлемости позиции России на переговорах в Стамбуле, подчеркнув, что переговоры проходят не с Лондоном.

    «Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», – указало российское посольство в Лондоне, передает ТАСС.

    Ранее посольство России сообщило, что британские власти используют угрозы новыми санкциями для давления на Россию во время переговоров по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, помощник президента России Владимир Мединский напомнил Киеву о соглашениях, обсуждавшихся в феврале 2022 года в Гомеле. Мединский также отметил, что переговорные процессы часто проходят параллельно с военными действиями, и назвал ошибочной точку зрения об их полном разделении.

    Коментарии (7)
    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Фидан: Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    МИД Турции: Делегации России и Украины согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле представители России и Украины после почти двухчасовой встречи договорились провести новый раунд переговоров.

    Делегации России и Украины договорились о новом раунде переговоров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Фидан заявил: «Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече».

    Глава турецкого МИД уточнил, что стороны обсудили обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу» и предложения по прекращению огня.

    По словам министра, Турция намерена продолжать прилагать все усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Анкара выразила уверенность, что при конструктивном подходе переговоры могут стать шагом к мирному урегулированию.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    17 мая 2025, 10:09 • Новости дня
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская ставка на буффонаду Владимира Зеленского на переговорах с Россией в Стамбуле не принесла Киеву успеха, пишет испанская газета Publico.

    По данным издания, Киев проявил недальновидность, выбрав в качестве основы дипломатии буффонаду Зеленского, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что такая тактика работала в Европе, однако оказалась неэффективной на переговорах с Россией в Стамбуле.

    Автор статьи полагает, что проблема украинской дипломатии заключалась в игнорировании сложности российской переговорной позиции, способной дезориентировать оппонента и скрывать реальные планы Москвы.

    В тексте отмечается, что буффонада Зеленского дала России время для закрепления успехов, что выгодно Москве.

    В марте газета ВЗГЛЯД писала, что американцы показали на весь мир шоу, на котором «заезжему провинциальному комедианту» указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    Коментарии (2)
    16 мая 2025, 22:59 • Новости дня
    Туск предрек Западу «тяжелые дни» после переговоров России и Украины

    Премьер Польши заявил о «неприемлемых условиях» России на переговорах в Стамбуле

    Туск предрек Западу «тяжелые дни» после переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польский премьер Дональд Туск предупредил о наступлении сложного периода для Запада после выдвижения «неприемлемых условий» Москвы на стамбульских переговорах с Украиной.

    По словам политика, Россия озвучила «абсолютно неприемлемые условия не только для Украины, но и всех нас», пишет РБК.

    Туск предрек Европе и Западу «очень тяжелые дни», но отметил, что Европейский союз и Соединенные Штаты продолжат совместную работу ради мира на Украине. Он добавил, что задача по поддержанию полного единства европейских стран и США остается актуальной.

    Ранее в МИД удивились заявлению британского премьера Кира Стармера о неприемлемости позиции России и подчеркнули, что переговоры происходят не с Лондоном.

    Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в Стамбуле акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (8)
    17 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает детали переговоров со стороны России и Украины ради их результативности.

    По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.

    «Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.

    Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

    Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

    Коментарии (3)
    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

    Коментарии (2)
    17 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, для Москвы крайне важно, кто именно подпишет документы от имени Киева в случае достижения договоренностей между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Также Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    По словам представителя Кремля, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран. Кремль считает такую встречу возможной.

    По словам пресс-секретаря президента, любые прямые переговоры между лидерами должны стать итогом серьезной работы переговорщиков.

    Ранее политолог Евгений Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (11)
    17 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинец Роман Лавринович обвиняется в попытках поджога имущества премьер-министра Британии, а его родственники участвуют в боевых действиях, пишет The Daily Telegraph.

    Подробности биографии подозреваемого в поджоге дома премьера Британии Кира Стармера раскрыло издание The Daily Telegraph. Как сообщил отец обвиняемого, у Романа Лавриновича есть родственники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины.

    «Его дядя сражается на передовой с россиянами, он на 100% занимает проукраинскую позицию. Он никогда не говорил на русском языке и не разрешает своим сестре и брату или кому-либо еще даже слушать русскую музыку», – рассказал он.

    Отец отметил, что после начала Россией спецоперации на Украине Лавринович уехал в Германию, а спустя год переехал в Лондон. Впервые в британской столице Лавринович жил еще ребенком, а затем, уже в 2023 году, вновь обосновался там вместе с матерью и младшими братом и сестрой.

    Когда сестра не смогла поступить в школу, она вернулась на Украину, а обвиняемый остался жить с бабушкой в районе Сиденем на юге Лондона.

    В материале издания сообщается, что Лавринович имел контракт с модельным агентством и являлся учредителем строительной компании.

    Отец подозреваемого отмечает, что разговаривал с сыном незадолго до его задержания и не заметил изменений в его поведении. В последние недели Лавринович жил один после возвращения бабушки на Украину.

    По данным следствия, 21-летний Лавринович обвиняется по трем эпизодам поджога: двери дома Стармера в Кентиш-тауне, автомобиля политика и квартиры в Ислингтоне. Эти инциденты произошли с 8 по 12 мая. Сейчас семья Стармера проживает на Даунинг-стрит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьер-министра Британии Кира Стармера и еще двух объектов.

    Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после инцидента с поджогом жилья на севере Лондона, связанного с британским премьер-министром.

    На севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, имеющих отношение к Киру Стармеру, полиция подозревает поджог.

    Коментарии (8)
    16 мая 2025, 17:02 • Новости дня
    Белоусов обсудил с Хрениным российско-белорусские учения «Запад-2025»

    Белоусов: Учения «Запад-2025» пройдут в оборонительном формате

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе предстоящих учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия отработают совместные действия по отражению агрессии против Союзного государства на нескольких стратегических направлениях, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным в Минске. «Итоги сегодняшней встречи подтвердили единство подходов Российской Федерации и Белоруссии по всем ключевым вопросам и стратегии в текущей ситуации, к оценке вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны РФ.

    Россия и Белоруссия продолжают укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения безопасности двух государств. Особое внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск, совместной оперативной и боевой подготовке.

    Кульминацией подготовки в этом году станет белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025». Учение, по словам Белоусова, носит исключительно оборонительный характер.

    В ходе учений планируется отработать варианты совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства. Будет задействована региональная группировка войск Белоруссии и Российской Федерации, а также коалиционная группировка войск дружественных государств на нескольких стратегических направлениях.

    Глава российского военного ведомства напомнил, что в 2025 году Россия и Белоруссия масштабно отмечают 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и передал белорусскому коллеге архивные материалы о боевом пути его предков. Хренин заявил, что состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства.

    «Встреча с президентом Белоруссии продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

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