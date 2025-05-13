Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Путин указал на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса
Президент России Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» отметил плодородие земель Донбасса и Новороссии, а также их потенциал для развития туризма.
По словам главы государства, эти территории представляют большой интерес для бизнеса: «Действительно, там есть во что вкладываться. Там и земли такие, плодородные с точки зрения сельского хозяйства и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Там много очень интересных составляющих», передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что в этих регионах сохраняется льготная ставка по ипотеке, что также повышает их привлекательность для инвесторов. «Есть над чем работать. Действительно привлекательные условия», – сказал глава государства.
Ранее Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.