Путин указал на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса

Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

«При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.