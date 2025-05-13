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    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    13 мая 2025, 18:38 • Новости дня

    Путин указал на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» отметил плодородие земель Донбасса и Новороссии, а также их потенциал для развития туризма.

    По словам главы государства, эти территории представляют большой интерес для бизнеса: «Действительно, там есть во что вкладываться. Там и земли такие, плодородные с точки зрения сельского хозяйства и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Там много очень интересных составляющих», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этих регионах сохраняется льготная ставка по ипотеке, что также повышает их привлекательность для инвесторов. «Есть над чем работать. Действительно привлекательные условия», – сказал глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.

    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    12 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Зеленский отметил: «Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии».

    Украинский лидер подчеркнул значимость вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Ранее Путин в ответ на ультиматум Украины и поддерживающих ее стран Европы о немедленном прекращении огня на 30 дней предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями в 2022 году. Для этого российский лидер предложил 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий провести переговоры с украинской стороной, чтобы «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу».

    Напомним, что российская сторона не раз обращала внимание на то, что существенным препятствием к переговорам по урегулированию украинского конфликта являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    13 мая 2025, 16:19 • Новости дня
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» подверг критике представителей руководства западных стран, которые, по его словам, готовы идти на ущерб собственным государствам ради нанесения вреда России, передает ТАСС.

    Президент отметил: «Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста».

    Путин также подчеркнул, что угрозы новых санкций против России не должны внушать страх. По его словам, «пугаться нельзя. Кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет». Президент добавил, что важно понимать возможные последствия таких шагов и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей в будущем.

    Ранее Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций, а также о регулярных угрозах Запада новыми ограничениями.

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    13 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством организации «Деловая Россия».

    «Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы экономика развивалась и нужными нам темпами в условиях соблюдения макроэкономических показателей. Одна из главных проблем сегодняшней экономики России – это высокая инфляция», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что задача по снижению инфляции является сложной: «Нужно и инфляцию придавить, и не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику».

    Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

    4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин заявил, что для снижения ключевой ставки нужна «мягкая посадка» в экономике
    Путин заявил, что для снижения ключевой ставки нужна «мягкая посадка» в экономике
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Нужна мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ понизил бы ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин, об этом он сказал по видеосвязи в ходе XX съезда «Деловой России».

    «Одна из главных проблем в экономике России – высокая инфляция... Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

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    13 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил о росте российской экономики вопреки санкциям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин, выступая на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подчеркнул успехи бизнеса в условиях санкционного давления, сообщил Telegram-канал Кремля. «Так, несмотря на все сложности и на внешнее давление, в позапрошлом году мы добились значимого роста – в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики», – добавил глава государства.

    Путин сообщил, что в позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году этот показатель достиг 4,3%. «Это, действительно, результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов», – заявил он.

    Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

    4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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    13 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин обсудит с премьер-министром Анваром Ибрагимом двусторонние отношения и международную повестку, уделяя особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Кремля.

    Официальная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом состоится 14 мая в Кремле, передает ТАСС. В Москву глава правительства Малайзии прибудет с официальным визитом.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры планируют подробно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, а также определить дальнейшие шаги по углублению российско-малайзийского взаимодействия.

    В ходе переговоров стороны намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию.

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    13 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин отметил вклад бизнеса в устойчивость экономики России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.

    Выступая на XX съезде «Деловой России» по видеосвязи из ситуационного центра Кремля, глава государства подчеркнул, что именно «в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда, экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

    В апреле премьер-министр Михаил Мишустин отметил ускоренное развитие экономики страны и подчеркнул, что ВВП России увеличился более чем на 4%.

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    13 мая 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин: Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами «Деловой России» подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций.

    По словам Путина, именно усилия предпринимателей и энергия их труда позволили экономике России сохранять устойчивость и продолжать развитие даже в сложных обстоятельствах.

    Путин заявил: «В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается». Президент привел данные по росту ВВП: позапрошлый год – 4,1%, прошлый год – 4,3%. Путин отметил, что эти результаты стали возможны благодаря партнерской работе государства, бизнеса и трудовых коллективов, что обеспечивает сплав предпринимательской свободы, инициативы и высокой квалификации отечественных специалистов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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