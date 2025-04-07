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Конгрессвумен призвала Киев отказаться от территориальных претензий
Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев отказаться от территориальных претензий
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от претензий на освобожденные Россией территории, пишет Telegraph.
По данным The Telegraph, она подчеркнула, что Киев не в состоянии сохранять контроль над территориями, освобожденными Россией, из-за проигрыша в конфликте, передает РИА «Новости».
Спартц также призвала к отставке президента Украины Владимира Зеленского, так как, по ее мнению, его переизбрание угрожает целостности страны. Спартц отметила, что перепалка Зеленского с президентом США Дональдом Трампом негативно сказалась на репутации Украины и призвала граждан голосовать за другого кандидата.
«Если они выберут его вновь, они рискуют потерять остальную страну», – предупредила Спартц, добавив, что смена лидера может помочь стабилизировать ситуацию.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.