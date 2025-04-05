Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Краснополья и Миропольского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Комаровки, Кондрашовки и Каменки Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Константиновки, Правдовки, Зари и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.

При этом противник потерял до 300 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, и шесть орудий полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ у Новоэкономического, Удачного, Зверево, Елизаветовки, Красноармейска и Алексеевки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Отрадным и Вольным Полем ДНР.

Потери противника составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны ВСУ поблизости от Степового, Новопокровки и Лобкового Запорожской области.

Уничтожены до 65 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.