В офисе Зеленского раскрыли детали сделки по недрам с США

Советник офиса Зеленского Подоляк рассказал о деталях сделки по недрам с США

Tекст: Вера Басилая

По словам Подоляка, сделка между США и Украиной по освоению ископаемых ресурсов состоит из рамочного соглашения и двух технических документов, передает РИА «Новости».

Подоляк сообщил, что ключевая часть – это рамочное соглашение, фиксирующее экономическое партнерство и совместную работу на украинской территории. Также есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределении обязанностей.

Советник выразил уверенность, что все документы будут быстро подписаны, поскольку обе стороны проявляют заинтересованность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Украиной по вопросам добычи редкоземельных ресурсов.

Также США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по этим ресурсам.