США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам

Tекст: Валерия Городецкая

«Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», – заявил Бессент на заседании Кабмина президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста, передает ТАСС. Министр уточнил, что Соединенные Штаты готовы оформить соглашение уже сегодня.

При этом Бессент пояснил, что никаких пунктов из согласованного на выходных соглашения убрано не было – с американской стороны условия остаются прежними.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда.

Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.