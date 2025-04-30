Трамп объявил о возможном соглашении с Киевом по ресурсам

Трамп сообщил о планах заключения сделки по редкоземельным ресурсам Украины

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Вашингтон и Киев уже пришли к соответствующей договоренности, и американская сторона ожидает, что Украина выполнит свои обязательства, передает РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что американское присутствие на месторождениях полезных ископаемых станет гарантией безопасности и препятствием для появления «опасных людей».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон готов заключить такое соглашение, однако украинская сторона внезапно внесла новые изменения в предложенный документ.